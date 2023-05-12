Группа «Аэрофлот» в апреле увеличила перевозки пассажиров на 55%Но дальнейшая динамика будет зависеть от субсидий из госбюджета
Группа «Аэрофлот» (авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Победа») в апреле 2023 г. увеличила пассажиропоток на 55% (до 3,4 млн человек) в сравнении с тем же месяцем прошлого года. Это следует из опубликованных 12 мая операционных результатов группы.
Положительная динамика также наблюдается в сравнении с апрелем 2021 г., относительно которого рост составил 12%. В апреле 2021 г. Авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 1,37 млн пассажиров, «Россия» – 636 000 человек, «Победа» – 1 млн пассажиров.
За январь-апрель авиакомпании, входящие в группу «Аэрофлот», перевезли в общей сложности 12,8 млн пассажиров, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2022 г. На внутренних линиях пассажиропоток вырос на 16% до 10,2 млн человек, на международных – на 37% до 2,6 млн пассажиров.
Авиакомпания «Аэрофлот» за четыре месяца обслужила 6,6 млн пассажиров (+40% к 2022 г.). Пассажиропоток на внутренних линиях вырос на 40% до 4,6 млн человек, на международных – на 45% до 1,9 млн человек. В апреле пассажиропоток авиакомпании вырос почти в два раза до 1,7 млн человек.
Детализированных данных по перевозкам «России» и «Победы» не приводится. «Ведомости» направили запросы в эти авиакомпании, а также другим крупнейшим перевозчикам и в Росавиацию.
Занятость кресел на рейсах группы «Аэрофлот» за четыре месяца 2023 г. составила 86,4%, увеличившись на 9 п.п. к тому же периоду прошлого года. Растет также и число рейсов, выполняемых авиакомпаниями группы: в январе-апреле на 9% до 87 234, в апреле – на 41% до 22 686.
Перевозки грузов и почты авиакомпаниями группы «Аэрофлот» в январе-апреле продемонстрировали незначительный рост – на 0,6% до 64 300 т.
Авиаперевозки пассажиров всеми российскими авиакомпаниями за январь-апрель по состоянию на 23 апреля составили 25,9 млн человек, говорил 2 мая первый замминистра транспорта Андрей Костюк. По его словам, это «на 745 000 человек больше плана на этот период». «В этом году наши перевозчики начинают более активно восстанавливать международные перевозки. Сегодня 15 авиакомпаний летает в 22 страны», – отмечал Костюк. Прогноз по пассажиропотоку на весь 2023 г. составляет 101 млн пассажиров, говорил в конце марта министр транспорта Виталий Савельев. За 2022 г. российские авиакомпании совокупно перевезли 95 млн человек (-14% к 2021 г.).
Гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий связывает рост пассажиропотока у группы в первую очередь с низкой базой прошлого года после начала СВО на Украине. «Тогда закрылись западные рынки, куда летал "Аэрофлот", – объясняет эксперт.
В марте 2022 г. просадка группы «Аэрофлот» на международных линиях составила 50% до 189 000 пассажиров к марту 2021 г., на внутренних – на 15% до 2 млн человек (данные за апрель не раскрывались). По итогам второго квартала прошлого года перевозки группы снизились на 57% на международных направлениях и на 16% – на внутренних.
По словам Ланецкого, за год группа смогла адаптироваться к новым условиям. В частности, добавляет исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев, она серьезно увеличила перевозки внутри страны.
Ланецкий прогнозирует положительную динамику пассажиропотока и у других авиакомпаний по итогам января-апреля. «Однако такого резкого роста, как у "Аэрофлота", у них не будет, поскольку именно эта авиакомпания наиболее сильно пострадала от закрытия международных направлений», – считает он.
Пантелеев согласен, что увеличение пассажиропотока группы «Аэрофлот» обеспечено за счет низкой базы прошлого года. По словам эксперта, к апрелю 2022 г. еще «не заработали госсубсидии». «Логично будет сравнить показатели [перевозок] с летними месяцами, когда господдержка была уже ощутима», – добавил он. Пантелеев добавил, что в случае отсутствия продления программы субсидирования авиакомпаний в этом году, таких темпов роста в следующие месяцы «ждать не стоит».