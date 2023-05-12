Группа «Аэрофлот» в апреле увеличила перевозки пассажиров на 55%

Авиаперевозки пассажиров всеми российскими авиакомпаниями за январь-апрель по состоянию на 23 апреля составили 25,9 млн человек, говорил 2 мая первый замминистра транспорта Андрей Костюк. По его словам, это «на 745 000 человек больше плана на этот период». «В этом году наши перевозчики начинают более активно восстанавливать международные перевозки. Сегодня 15 авиакомпаний летает в 22 страны», – отмечал Костюк. Прогноз по пассажиропотоку на весь 2023 г. составляет 101 млн пассажиров, говорил в конце марта министр транспорта Виталий Савельев. За 2022 г. российские авиакомпании совокупно перевезли 95 млн человек (-14% к 2021 г.).