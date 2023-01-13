Российские авиакомпании в 2022 г. снизили перевозки на 14% до 95 млн пассажиров

Российские авиакомпании в 2022 г. снизили перевозки на 14% до 95 млн пассажировЭто на 5 млн человек меньше целевого уровня
Российские авиакомпании по итогам 2022 г. перевезли в общей сложности 95,1 млн пассажиров, следует из закрытой статистики Росавиации, с которой ознакомились «Ведомости». Источник, знакомый с предварительной статистикой авиаперевозок за прошлый год, говорит, что указанная цифра «очень близка к этим данным». Таким образом итоговый пассажиропоток 2022 г. оказался на 16 млн человек (14,3%) меньше, чем годом ранее, и на 5 млн ниже планки, заданной в марте 2022 г. президентом РФ Владимиром Путиным.
На декабрь 2022 г. пришлось 7,1 млн перевезенных пассажиров, это на 1,1 млн человек (13%) меньше, чем в декабре позапрошлого года. Как сообщили «Ведомости» 26 декабря 2022 г., за первые 11 месяцев года пассажирские перевозки составили 88 млн человек.
Пассажирооборот отечественных перевозчиков за прошлый год составил 227,7 млрд пассажиро-километров, что на 6,4% ниже, чем в 2021 г. Процент занятости кресел, наоборот, вырос, составив 84% (против 81,5% в 2021 г.). Увеличился и показатель коммерческой загрузки рейсов. В минувшем году он составил 70,6% против 65,4% в 2021 г.
«Ведомости» направили запрос в Росавиацию.
В марте прошлого года Путин заявил, что объем внутренних авиаперевозок в 2022 г. «должен составить не менее 100 млн человек». Но в ноябре министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщил, что авиакомпании смогут перевезти за год не более 94–96 млн человек. Если бы не закрытие 11 аэропортов на юге страны, авиакомпании могли бы перевезти на 19 млн человек больше, подчеркивал он.
С началом СВО на Украине в конце февраля из полетной программы российских авиакомпаний выпало 11 направлений на юге России. Это Анапа, Брянск, Белгород, Геленджик, Воронеж, Курск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Липецк, Симферополь и Элиста. Полеты в эти аэропорты были остановлены Росавиацией из соображений безопасности. Текущее ограничение действует до 14 января 2023 г.
В марте, когда была заявлена планка в 100 млн пассажиров, в отношении России и отечественного авиапрома были введены еще далеко не все санкции, напоминает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. По его мнению, с учетом всех ограничений достигнутый показатель по перевозкам – это хороший результат. Гусаров отмечает, что возросший процент занятости кресел и коммерческой загрузки по итогам 2022 г. говорит о том, что самолеты работали более эффективно, чем годом ранее. «Это значит, что самолеты были загружены и не летали полупустыми, как бывало раньше», – подытожил он.
После начала СВО ЕС, Великобритания и США ввели санкции против российской авиаотрасли, включая полный запрет на поставки авиатехники и комплектующих. Под него попали самолеты Boeing и Airbus, составляющие основу авиапарка России. Было запрещено страхование и техобслуживание этих воздушных судов (ВС), а иностранные лизинговые компании начали отзывать уже поставленные самолеты. Также недружественные страны закрыли свое воздушное пространство для самолетов из России, а Россия в ответ запретила пролет для авиакомпаний из этих государств.
Количество перевезенных пассажиров в 2023 г. будет зависеть напрямую от того, какой объем субсидий получат авиакомпании, уверен независимый авиаэксперт Алексей Комаров. «Это не вопрос располагаемых мощностей и количества кресел, которые авиакомпании могут выставить в расписание, а вопрос того, по каким ценам будут продаваться билеты», – поясняет эксперт. По его словам, даже опыт этого года показал, что спрос не очень эластичен, и при повышении цен спрос на билеты будет резко падать.
В 2022 г. на субсидирование внутренних перевозок было выделено 100 млрд руб., которые Росавиация распределила между 32 авиакомпаниями, из них половину средств получила группа «Аэрофлот». Перевозчикам также компенсировали 19,4 млрд руб. за возврат билетов на отмененные из-за внешних ограничений рейсы. Еще 2,9 млрд руб. было распределено между грузовыми авиакомпаниями. Всего, по данным Росавиации, отечественная авиаотрасль получила в прошлом году рекордные 172 млрд руб. субсидий из бюджета.
На 2023 г. правительство пока выделило 25,3 млрд руб. на поддержку авиаперевозчиков. 12 января Росавиация начала отбор компаний на право получения субсидии. В рамках этой меры авиакомпании будут получать по 1,11 руб. за каждый выполненный пассажиро-километр на внутренних воздушных линиях. При этом ожидаемый пассажирооборот должен сохраниться на уровне не менее чем 90% от показателя за тот же период 2022 г. В результате перевозчики должны обеспечить общий пассажирооборот в размере не менее 22,2 млрд пассажиро-километров.