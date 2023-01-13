Российские авиакомпании в 2022 г. снизили перевозки на 14% до 95 млн пассажиров

В марте, когда была заявлена планка в 100 млн пассажиров, в отношении России и отечественного авиапрома были введены еще далеко не все санкции, напоминает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. По его мнению, с учетом всех ограничений достигнутый показатель по перевозкам – это хороший результат. Гусаров отмечает, что возросший процент занятости кресел и коммерческой загрузки по итогам 2022 г. говорит о том, что самолеты работали более эффективно, чем годом ранее. «Это значит, что самолеты были загружены и не летали полупустыми, как бывало раньше», – подытожил он.