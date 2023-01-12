Путин раскритиковал Мантурова за отсутствие заказов у авиазаводов

Затем начался спор, в ходе которого вице-премьер пытался объяснить, что заказы как по гражданской линии, так и по военной уже сверстаны. Путин перебил чиновника: «У вас сверстано, но контрактов нет. Я же вам говорю. Давайте после, сейчас закончим совещание. Что мы тут с вами пикироваться будем? Я знаю, что контрактов нет на предприятиях, мне директора сказали. Что вы, в самом деле, дурака-то валяете? Когда контракты будут?» (Цитаты из диалога даны по стенограмме на сайте президента.)