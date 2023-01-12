Путин раскритиковал Мантурова за отсутствие заказов у авиазаводов

Путин раскритиковал Мантурова за отсутствие заказов у авиазаводовЗаключить контракты на самолеты могли помешать некие бюрократические процедуры
Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства 11 января раскритиковал вице-премьера, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова за отсутствие заказов на самолеты на некоторых предприятиях авиапрома. Путин отметил, что работа по обеспечению заказами на воздушные суда, в том числе для военных, идет «слишком долго».
Президент по итогам оптимистичного доклада Мантурова отметил, что предприятия должны понимать перспективы по заказам, чтобы нанимать рабочую силу и содержать производственные мощности. «Им нужно понять, сколько военное ведомство закажет, сколько гражданских судов будет заказано. Нет заказов даже на 2023 г. у некоторых предприятий», – подчеркнул Путин.
Затем начался спор, в ходе которого вице-премьер пытался объяснить, что заказы как по гражданской линии, так и по военной уже сверстаны. Путин перебил чиновника: «У вас сверстано, но контрактов нет. Я же вам говорю. Давайте после, сейчас закончим совещание. Что мы тут с вами пикироваться будем? Я знаю, что контрактов нет на предприятиях, мне директора сказали. Что вы, в самом деле, дурака-то валяете? Когда контракты будут?» (Цитаты из диалога даны по стенограмме на сайте президента.)
Вице-премьер тогда признал, что часть паспортов на самолеты не готовы. Его попытку пообещать, что работа по ним «будет сделана в течение квартала исходя из тех возможностей, которые сформированы бюджетом, в том числе по льготной программе ФНБ», Путин пресек. Президент попросил, чтобы «в течение месяца» все было сделано. «Квартала какого-то, – удивился Путин. – О чем мы говорим? Мы что, не понимаем, в каких условиях мы живем? Я вас прошу в течение месяца эту работу закончить».
Мантуров попытался дать более мягкую формулировку: «Мы постараемся сделать все возможное с коллегами из экономического блока. Спасибо». Президенту пришлось уточнять и конкретизировать поручение: «Нет, не постарайтесь сделать все возможное, а сделайте это, пожалуйста, в течение месяца. Это нужно сделать в течение месяца, не позже. Хорошо?» Чиновник отрапортовал: «Есть».
Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что у Путина нет «серьезных нареканий к работе Мантурова». «Это обычный рабочий процесс», – подчеркнул Песков (цитата по ТАСС).
Речь шла об отсутствии контрактов, претендующих на финансирование из средств ФНБ, пояснил «Ведомостям» источник в правительстве. В частности, сейчас нет паспортов этих инвестпроектов и, соответственно, нет заказов в рамках схемы с использованием денег ФНБ, пояснил он. С авиакомпаниями есть рамочные контракты, но нет твердых, напомнил собеседник.
Твердые контракты не могут быть подписаны, пока не подтверждена схема финансирования на уровне нормативных актов правительства, продолжает источник. Эта схема, по его словам, состоит из двух частей. Первая – распоряжение правительства, которым утверждаются параметры финансирования проектов из средств ФНБ под 1,5%. Вторая часть касается снижения требований по окупаемости самолетов.
При этом паспорт инвестпроекта, который тоже относится к первой части, утверждают Минфин и Минэкономразвития, пояснил собеседник. Торможения, по его словам, идут «из-за бесконечных согласований внутри правительства». «Пока не согласован этот этап, с авиакомпаниями подписать твердые контракты нельзя», – резюмировал он.
Но министерства с этой точкой зрения собеседника «Ведомостей» не согласились. «Все акты по финансированию авиации за счет средств ФНБ при поступлении в Минфин России были согласованы в кратчайшие сроки и направлены в профильное ведомство», – сообщил «Ведомостям» представитель Минфина. По словам представителя Минэкономразвития, в это министерство «паспорт проекта поступил 27 декабря 2022 г. и в короткие сроки (за сутки) был согласован».
«Ведомости» направили запрос в Минпромторг.
Источник, знакомый с процессом подготовки паспортов, уточнил, что «до вчерашнего дня изменения в 991 и в 1008 постановления, которые регламентируют распределение средств ФНБ, так и не были согласованы Минфином и Минэком».
Источник, знакомый с ходом обсуждения проекта паспорта, напоминает, что проектом предусмотрено приобретение 63 воздушных судов (ВС) и последующая передача их по договорам лизинга авиакомпаниям в период с 2023 по 2025 г. На эти цели из ФНБ будут выделены 175,4 млрд руб., из них 94 млрд – уже в I квартале этого года. Именно эти параметры внесены в правительство, поясняет собеседник.
После начала СВО России на Украине ЕC, Великобритания и США ввели санкции против российской авиаотрасли, включая полный запрет на поставки авиатехники и комплектующих. Под него подпали самолеты Boeing и Airbus, составляющие основу авиапарка России. Было запрещено страхование и техобслуживание ВС, а иностранные лизинговые компании начали отзывать уже поставленные ВС.
В качестве ответа на сложившуюся ситуацию правительство РФ в июне 2022 г. утвердило новую программу развития авиаотрасли. Она предусматривает поставку 1036 ВС для нужд гражданской авиации до 2030 г. Из них 142 SSJ New («импортозамещенная» версия SSJ) и 270 самолетов МС-21-310.
Пока российские авиастроители в лице Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») подписали лишь соглашение о намерениях с «Аэрофлотом» на поставку 339 ВС. Это было на Восточном экономическом форуме еще в начале сентября 2022 г. Согласно документу, «Аэрофлот» на условиях аренды с 2023 по 2030 г. получит 210 самолетов МС-21, 89 воздушных судов SSJ New и 40 Ту-214. Отмечалось, что первые два SSJ авиакомпании передадут в следующем году, а в 2024 г. запланирована поставка первых МС-21 и Ту-214.
В течение ближайших трех лет ОАК поставит «Аэрофлоту» 63 отечественных самолета, обещал Мантуров на совещании с президентом. В частности, в 2023–2025 гг. авиаперевозчик должен получить 34 ближнемагистральных самолета SSJ New, 18 среднемагистральных МС-21 и 11 Ту-214. На реализацию программы из ФНБ в этом году будет направлено 175 млрд руб., уточнил Мантуров.
«Существенные объемы на данный момент законтрактованы только «Аэрофлотом». Для заключения контрактов нужны средства для авансирования производства. Но обещанные отрасли средства ФНБ пока не дошли, правила их предоставления еще в проработке», – рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с ходом контрактации.
Представитель «Ростеха» сообщил, что на период 2023-25 гг. законтрактованы порядка 70 пассажирских самолетов, работа продолжается. Представитель ОАК рассказал, что предконтрактная работа идет со всеми авиакомпаниями, проявившими интерес к российской технике. По его словам, выход на реальные договоренности – вопрос ближайшего времени.
«Ведомости» направили запрос в «Аэрофлот».
В твердом контракте должны быть прописаны три ключевых условия: что поставляется (какие потребительские качества у продукта), когда поставляется и на каких финансовых условиях, отметил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. По его словам, сегодня ни на один из этих вопросов промышленность ответить не может. «Сроки называются, но никто в них до конца не уверен. И вряд ли при заключении твердых контрактов промышленность готова подписаться под конкретные дедлайны», – заключил Гусаров.
«Вопрос формирования программы госзаказа на гражданские ВС отечественного производства стоит на контроле у главы государства с начала десятилетия. В частности, этой теме были посвящены большие совещания в мае и июле 2021 г. и также в 2022 г.», – напомнил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
По его мнению, риск сдвига сроков поставок безусловно существует и связан с задержками поставок комплектующих: «Во-первых, без контракта на поставку самолетов производитель не может авансировать поставку комплектующих. Во-вторых, в 2022 г. во всем мире наблюдались сбои в цепочках поставок, причем от этого пострадали даже западные производители, в отношении которых не вводилось санкций. Что уж говорить об отечественных поставщиках, которые попали под удар». Пантелеев напомнил, что в 2014 и 2017 гг. производитель самолетов SSJ уже производил более чем по 30 самолетов ежегодно, поэтому по возможностям финальной сборки сомнений не возникает.
Эксперт добавил, что переговоры о поставке новых отечественных самолетов идут непросто, нужно согласовать позиции по большому количеству вопросов, в том числе по облику Ту-214, которые группа «Аэрофлот» хочет получить в варианте для экипажа из двух пилотов.