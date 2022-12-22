«Госплан 2.0 может быть ограничен задачами гособоронзаказа»Вице-премьер Денис Мантуров о работе промышленности на СВО и мерах поддержки гражданских отраслей в условиях санкций
В июле министр промышленности и торговли Денис Мантуров стал также заместителем председателя правительства. На этом посту он сменил ушедшего руководить «Роскосмосом» Юрия Борисова. В октябре премьер-министр Михаил Мишустин поручил Мантурову отвечать за поставку вооружений и имущества в войска в рамках координационного совета, созданного по поручению главы государства. В интервью «Ведомостям» вице-премьер рассказал о задачах, поставленных президентом, мобилизации предприятий для нужд специальной военной операции (СВО), мерах поддержки для авиационной и автомобильной отрасли, а также о вкладе оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в поддержание ВВП, актуальности методов плановой экономики и других ключевых аспектах российской промышленной политики.
– Я думаю, что вопросы, связанные с самим фактом назначения, не столь важны на сегодняшний день. Важнее, какие задачи передо мной были поставлены главой государства: обеспечить интенсивное наращивание выпуска той продукции ОПК, которая необходима во время СВО. При этом не упустить из внимания гражданские отрасли, которым приходится функционировать в сложившихся особых условиях.