«Госплан 2.0 может быть ограничен задачами гособоронзаказа»

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Вице-премьер Денис Мантуров о работе промышленности на СВО и мерах поддержки гражданских отраслей в условиях санкций
Инна Сидоркова Денис Ильюшенков
Вице-премьер России Денис Мантуров / Евгений Разумный / Ведомости

В июле министр промышленности и торговли Денис Мантуров стал также заместителем председателя правительства. На этом посту он сменил ушедшего руководить «Роскосмосом» Юрия Борисова. В октябре премьер-министр Михаил Мишустин поручил Мантурову отвечать за поставку вооружений и имущества в войска в рамках координационного совета, созданного по поручению главы государства. В интервью «Ведомостям» вице-премьер рассказал о задачах, поставленных президентом, мобилизации предприятий для нужд специальной военной операции (СВО), мерах поддержки для авиационной и автомобильной отрасли, а также о вкладе оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в поддержание ВВП, актуальности методов плановой экономики и других ключевых аспектах российской промышленной политики.

– Пять месяцев назад вы стали вице-премьером, причем далеко не в самое благоприятное для страны время. Почему, с вашей точки зрения, именно в тот момент состоялось ваше назначение?

– Я думаю, что вопросы, связанные с самим фактом назначения, не столь важны на сегодняшний день. Важнее, какие задачи передо мной были поставлены главой государства: обеспечить интенсивное наращивание выпуска той продукции ОПК, которая необходима во время СВО. При этом не упустить из внимания гражданские отрасли, которым приходится функционировать в сложившихся особых условиях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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