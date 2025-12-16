Газета
Энергоснабжение ЗАЭС после атаки ВСУ обеспечивается за счет одной внешней линии

Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС сейчас обеспечивается только за счет второй линии – ВЛ «Днепровская». Об этом сообщил Telegram-канал станции.

В результате обстрела ЗАЭС была нарушена связь между ее открытым распределительным устройством и тепловой станцией. Из-за этого напряжение с линии электропередачи «Ферросплавная-1» не поступает на станцию.

Электроснабжение станции для собственных нужд сохранено, говорится в сообщении. Как только позволят условия, будут начаты работы по ремонту и восстановлению поврежденной линии.

На Запорожской АЭС вновь отключалось электроснабжение

Бизнес / ТЭК

Радиационный фон остается в пределах нормы.

В ночь на 13 декабря на Запорожской АЭС отключились обе внешние линии электропередачи, что привело к полной потере внешнего энергоснабжения. В соответствии с проектными процедурами, для питания систем безопасности и собственных нужд станции автоматически запускались резервные дизель-генераторы.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси тогда заявил, что ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение в 12-й раз с начала спецоперации на Украине. Он заявил о необходимости сдержанности в боевых действиях для избежания ядерной аварии.

