«Алроса»: мировых запасов алмазов хватит на 20 лет

Мировых экономически рентабельных запасов алмазов в объеме 1,8 млрд карат хватит на 20 лет при ежегодной добыче в 90 млн карат. Если же объемы добычи будут снижаться, этих запасов может хватить на 50–60 лет, сообщил начальник управления корпоративных финансов и связей с инвесторами «Алросы» Сергей Тахиев в интервью «РИА Новости».

По его словам, немногим более половины этих запасов сосредоточено в России, остальные в основном находятся в африканских странах – Ботсване и Анголе. При этом Австралия уже не играет значимой роли на рынке, а влияние Канады на мировое распределение алмазов также невелико.

Тахиев добавил, что хотя бриллиантов становится меньше, они остаются неотъемлемой частью мировой истории и культуры на протяжении тысячелетий. Острого дефицита алмазов, вероятно, не произойдет, но постепенный восстановительный рост цен на них может начаться уже в ближайшем будущем.

18 ноября губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сообщил о добыче двух алмазов ювелирного качества на месторождении имени В. Гриба. Они весят 55,96 и 135,75 карат соответственно, занимая третью и четвертую позицию среди алмазов, добытых в регионе в 2025 г.

