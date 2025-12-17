МЭА: мировая добыча угля в 2025 году останется на уровне 2024 года

В документе отмечается, что мировой спрос на уголь, по прогнозам, вырастет на 0,5% в 2025 г., достигнув рекордного уровня в 8,85 млрд т. В последующие годы ожидается стагнация, и к 2030 г. спрос снизится примерно на 3% по сравнению с 2025 г., опустившись ниже показателя 2023 г. Основным драйвером спроса остается электроэнергетика, но доля угля в мировом производстве электроэнергии упадет с 35% в 2024 г. до 27% к 2030 г. из-за бурного роста возобновляемых источников энергии.