МЭА: мировая добыча угля в 2025 году останется на уровне 2024 года
Мировые объемы добычи угля по итогам 2025 г., как ожидается, сохранятся на уровне 2024 г. Об этом говорится в новом отчете Международного энергетического агентства (МЭА).
В документе отмечается, что мировой спрос на уголь, по прогнозам, вырастет на 0,5% в 2025 г., достигнув рекордного уровня в 8,85 млрд т. В последующие годы ожидается стагнация, и к 2030 г. спрос снизится примерно на 3% по сравнению с 2025 г., опустившись ниже показателя 2023 г. Основным драйвером спроса остается электроэнергетика, но доля угля в мировом производстве электроэнергии упадет с 35% в 2024 г. до 27% к 2030 г. из-за бурного роста возобновляемых источников энергии.
На Китай приходится около 56% мирового потребления угля – больше, чем на все остальные страны вместе взятые. Спрос в Китае в 2025 г. останется стабильным, а к 2030 г. начнет снижаться со средним темпом менее 1% в год. При этом угольная генерация в стране постепенно меняет роль с базовой нагрузки на резервный источник для поддержки растущей доли ветровой и солнечной энергии.
Потребление угля в Индии, как ожидается, будет расти в среднем на 3% в год до 2030 г., увеличившись в совокупности более чем на 200 млн т. Страны АСЕАН, в частности Индонезия и Вьетнам, продемонстрируют еще более быстрый рост – более 4% в год. Этот рост будет обеспечиваться новыми угольными электростанциями и потребностями промышленности, особенно металлургии.
В США в 2025 г. ожидается временный рост потребления угля на 8% из-за политической поддержки и высоких цен на газ, однако с 2026 г., по прогнозу, возобновится ежегодное снижение в среднем на 6% до 2030 г. В Евросоюзе спрос на уголь будет неуклонно падать из-за климатической политики, хотя в 2025 г. снижение замедлится. К 2030 г. на уголь будет приходиться лишь 4% электрогенерации в ЕС.
После достижения исторического максимума в 2024 г. (1,544 млрд т) мировая торговля углем в 2025 г. упадет примерно на 5%. Это связано со снижением импорта в Китае и Индии на фоне вялого спроса, достаточного внутреннего производства и больших запасов. К 2030 г. торговля энергетическим углем сократится до 936 млн т., торговля металлургическим углем останется более устойчивой из-за спроса со стороны Индии и Индонезии.
После пиков 2021-2022 гг. цены на энергетический уголь продолжают снижаться. В 2025 г. они были примерно на 10% ниже в Европе и на 20% ниже в Азии по сравнению с 2024 г. В условиях избытка предложения и ослабления спроса цены приближаются к уровню себестоимости добычи, что снижает прибыльность и практически останавливает процессы слияний и поглощений в секторе, указано в докладе.
11 декабря заместитель министра энергетики России Дмитрий Исламов сообщил, что общие потери угольной отрасли в 2025 г. превысили 300 млрд руб. По его данным, угольная промышленность в настоящее время остается единственным крупным сектором экономики, который стабильно работает в отрицательной финансовой зоне.