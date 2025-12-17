В РФ подготовили проект об эксперименте по маркировке детского питания
В России разработали проект постановления правительства о проведении в стране эксперимента по маркировке детского питания, сообщила председатель СФ Валентина Матвиенко на ежегодном совещании со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.
«По предложению Совета Федерации Минпромторг и Минсельхоз России подготовили проект постановления правительства "О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке отдельных видов детского питания"», – отметила она (цитата по ТАСС).
По словам Матвиенко, ожидается принятие постановления в ближайшее время.
За первое полугодие 2026 г. с помощью системы маркировки «Честный знак» Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) обнаружил 506 т «потенциально небезопасной продукции» с признаками фальсификата с начала 2025 г. Эти товары участвовали в госзакупках для отправки в школы, детские сады, вузы, колледжи, училища олимпийского резерва и больниц.