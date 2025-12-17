В РФ подготовили проект об эксперименте по маркировке детского питания

За первое полугодие 2026 г. с помощью системы маркировки «Честный знак» Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) обнаружил 506 т «потенциально небезопасной продукции» с признаками фальсификата с начала 2025 г. Эти товары участвовали в госзакупках для отправки в школы, детские сады, вузы, колледжи, училища олимпийского резерва и больниц.