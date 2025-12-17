Спрос на внутренний туризм в России в новогодние праздники вырос за год на 14%

По словам Уманского, следующие позиции в рейтинге популярных мест заняли Московская область, Татарстан, Ставропольский край, Ярославская область, Крым, Свердловская и Нижегородская области. В среднем в период праздников размещение в отелях за сутки составляет 13 240 руб., что на 6% больше, чем в 2024 г.