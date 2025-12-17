Спрос на внутренний туризм в России в новогодние праздники вырос за год на 14%
Спрос на туристические поездки по России во время новогодних праздников вырос на 13,9% в сравнении с тем же периодом 2024 г., сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
«Мы фиксируем очень хорошую динамику бронирований по сравнению с прошлым годом. Показатели в поездках растут на 13,87%. <…> Краснодарский край выбирают 19,7%, Москву – 19,4%, Санкт-Петербург – 14,9% от всех туристов, которые собираются отправиться на новогодние праздники», – сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Уманского, следующие позиции в рейтинге популярных мест заняли Московская область, Татарстан, Ставропольский край, Ярославская область, Крым, Свердловская и Нижегородская области. В среднем в период праздников размещение в отелях за сутки составляет 13 240 руб., что на 6% больше, чем в 2024 г.
9 декабря аналитики сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours сообщили «Ведомостям», что средний чек на путешествие под Новый год увеличился на 52% относительно первых 10 месяцев 2025 г. и достиг 272 000 руб. Среди зарубежных направлений любимым местом для россиян стал Египет, на который приходится 33,6% всех бронирований на праздники.