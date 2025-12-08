Газета
Средний чек на турпоездки в новогодние праздники вырос на 52%

Средний чек на путешествие под Новый год увеличился на 52% относительно первых 10 месяцев 2025 г. и достиг 272 000 руб. Такие данные представили «Ведомостям» аналитики сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours.

Любимым направлением россиян остается Египет, на который приходится 33,6% всех бронирований на праздники. Второе место занимают ОАЭ с 18,5%, следом идут курорты Таиланда (15,5%), Турции (7,7%) и Вьетнама (7,1%).

Самым дорогим направлением из топ-5 стал Таиланд. Путешествие в страну на двух взрослых стоит 371 000 руб. Самым бюджетным популярным направлением на Новый Год оказалась Турция за счет не туристического сезона. Средний чек в стране составил 205 000 руб. Средняя путевка в Египет в новогодние праздники обойдется 247 000 руб., в ОАЭ – 246 000 руб.

Новогодние каникулы в 2026 году станут самыми длинными за 12 лет

По данным сервиса, Россия занимает седьмое месте среди новогодних направлений. Средний чек на путешествие на двоих составляет 106 000 руб.

5 декабря в «Циане» сообщили «Ведомостям», что аренда домов на новогодние праздники в российских регионах подорожала в среднем на 8%. Спрос на посуточную аренду загородных домов вырос примерно на 5% по сравнению с 2024 г. Сильнее всего посуточная аренда домов подорожала в Московском регионе. Средняя ставка в праздничные дни составляет 40 900 руб. Это на 23% выше, чем годом ранее.

Новогодние каникулы составят 12 дней и продлятся с 31 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г. В последнюю неделю декабря в этом году россияне отработают только понедельник и вторник.

