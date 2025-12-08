Средний чек на турпоездки в новогодние праздники вырос на 52%

5 декабря в «Циане» сообщили «Ведомостям», что аренда домов на новогодние праздники в российских регионах подорожала в среднем на 8%. Спрос на посуточную аренду загородных домов вырос примерно на 5% по сравнению с 2024 г. Сильнее всего посуточная аренда домов подорожала в Московском регионе. Средняя ставка в праздничные дни составляет 40 900 руб. Это на 23% выше, чем годом ранее.