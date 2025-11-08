Газета
Общество

Новогодние каникулы в 2026 году станут самыми длинными за 12 лет

Ведомости

Новогодние каникулы 2025-2026 гг. окажутся самыми продолжительными за последние 12 лет. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на члена думского комитета по труду Светлану Бессараб.

Период отдыха продлится 12 дней, и россияне приступят к работе лишь 12 января. Депутат пояснила, что, начиная с 2013 г., продолжительность каникул обычно составляла 10 или 11 дней. В последнюю неделю декабря граждане отработают только понедельник и вторник, а с 31 декабря, в среду, уйдут на новогодние праздники.

В 2026 г. майские праздники будут более короткими, чем в предыдущие годы. Отчасти это связано с предстоящими продолжительными новогодними каникулами. В сентябре премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 г. Новогодние каникулы составят 12 дней – с 31 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г. Последний день 2026 г. также будет нерабочим. Ко Дню защитника Отечества выходные продлятся с 21 по 23 февраля, а на Международный женский день – с 7 по 9 марта. На июньские праздники нерабочими станут дни с 12 по 14 числа. Выходным также будет 4 ноября – День народного единства.

