Мишустин утвердил праздничные и выходные дни в 2026 году

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 г., сообщили в правительстве.

Так как 3 и 4 января приходятся на субботу и воскресенье, их перенесли на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря. Таким образом, новогодние каникулы составят 12 дней – с 31 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г. Последний день 2026 г. также будет нерабочим.

Ко Дню защитника отечества выходные будут с 21 по 23 февраля (три дня), а на Международный женский день – с 7 по 9 марта (три дня).

Максим Стулов / Ведомости
Пресс-служба правительства России

В мае предусмотрены два периода отдыха: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая (по три дня). На июньские праздники отдых продлится с 12 по 14 числа (три дня). Кроме того, выходным будет 4 ноября – День народного единства.

В 2024 г. постановление о праздничных днях было утверждено в октябре. В итоге в 2025 г. новогодние каникулы продлились с 29 декабря 2024 г. по 8 января 2025 г. (11 дней). Нерабочими стали 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая, с 12 по 15 июня, а также со 2 по 4 ноября. Переносы были произведены так: 4 и 5 января на 2 мая и 31 декабря, 23 февраля – на 8 мая, 8 марта – на 13 июня, а 1 ноября – на 3 ноября.

