Мишустин утвердил праздничные и выходные дни в 2026 году

В 2024 г. постановление о праздничных днях было утверждено в октябре. В итоге в 2025 г. новогодние каникулы продлились с 29 декабря 2024 г. по 8 января 2025 г. (11 дней). Нерабочими стали 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая, с 12 по 15 июня, а также со 2 по 4 ноября. Переносы были произведены так: 4 и 5 января на 2 мая и 31 декабря, 23 февраля – на 8 мая, 8 марта – на 13 июня, а 1 ноября – на 3 ноября.