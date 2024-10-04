Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, в котором устанавливаются праздничные и выходные дни на следующий год. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.
Нерабочими днями будут 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, а также периоды с 1 по 4 мая, с 8 по 11 мая, с 12 по 15 июня и со 2 по 4 ноября. Новогодние каникулы продлятся с 29 декабря 2024 г. по 8 января 2025 г., то есть 11 дней.
В кабмине пояснили, что нерабочие дни перенесены с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая, с субботы 8 марта на пятницу 13 июня, а также с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября. Кроме того, в новом году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье. Их решено перенести на пятницу 2 мая и среду 31 декабря.