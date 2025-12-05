Аренда домов на новогодние праздники в Подмосковье за год подорожала на 23%

Стоимость за сутки почти не изменилась на Юге страны. В Краснодарском крае и Крыму она и вовсе осталась на уровне прошлого года и составила 26 400 руб. и 24 000 руб. соответственно. В Адыгее и Дагестане цены выросли на 4%, в Карачаево-Черкесии на 2%. Исключением стал Ставропольский край, где цены выросли на 9%. Стоимость проживания за сутки в регионе достигла 22 300 руб.