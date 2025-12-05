Аренда домов на новогодние праздники в Подмосковье за год подорожала на 23%
Аренда домов на новогодние праздники в российских регионах подорожала в среднем на 8%. Спрос на посуточную аренду загородных домов вырос примерно на 5% по сравнению с 2024 г., рассказали «Ведомостям» в «Циане».
Сильнее всего посуточная аренда домов подорожала в Московском регионе. Средняя ставка в праздничные дни составляет 40 900 руб. Это на 23% выше, чем годом ранее. Разброс в ценах может достигать 10 раз в зависимости от объекта и вариантов по проведению праздника. В Тверской области цена за сутки увеличилась на 22% и достигла 25 800 руб.
В Самарской области проживание подорожало на 14% до 25 700 руб. за сутки. В Татарстане стоимость за сутки увеличилась на 13% (27 200 руб. в сутки). Во Владимирской области и на Алтае цены повысились на 12% (31 200 руб. и 25 700 руб. соответственно).
Стоимость за сутки почти не изменилась на Юге страны. В Краснодарском крае и Крыму она и вовсе осталась на уровне прошлого года и составила 26 400 руб. и 24 000 руб. соответственно. В Адыгее и Дагестане цены выросли на 4%, в Карачаево-Черкесии на 2%. Исключением стал Ставропольский край, где цены выросли на 9%. Стоимость проживания за сутки в регионе достигла 22 300 руб.
Ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская пояснила «Ведомостям», что в Московской области предложение увеличилось на 40%, а активность выросла на 20%. В Краснодарском крае даже с учетом роста объема предложения спрос сохранился на прошлогоднем уровне, и ставки не изменились.
Новогодние каникулы составят 12 дней – с 31 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г. Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб уточнила, что эти новогодние каникулы будут самыми продолжительными за последние 12 лет. Начиная с 2013 г. продолжительность каникул обычно составляла 10 или 11 дней. В последнюю неделю декабря в текущем году россияне отработают только понедельник и вторник.