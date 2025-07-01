Новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней

В феврале дни отдыха продлятся с 21 по 23 число, а в марте – с 7 по 9. В мае жители страны отдохнут дважды по три дня – с 1 по 3 и с 9 по 11 мая. В июне граждан ожидают выходные с 12 по 14 число, а осенью – 4 ноября. В 2027 г. праздничные дни начнутся с 31 декабря 2026 г. и продлятся до 10 января.