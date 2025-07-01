Новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней
В связи с новогодними праздниками россияне в следующем году будут отдыхать 12 дней – с 31 декабря по 11 января. Проект постановления, подготовленный Минтруда РФ, размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
В феврале дни отдыха продлятся с 21 по 23 число, а в марте – с 7 по 9. В мае жители страны отдохнут дважды по три дня – с 1 по 3 и с 9 по 11 мая. В июне граждан ожидают выходные с 12 по 14 число, а осенью – 4 ноября. В 2027 г. праздничные дни начнутся с 31 декабря 2026 г. и продлятся до 10 января.
По словам главы Минтруда России Антона Котякова, постановление о переносе выходных дней, выпадающих на праздничные, ежегодно принимается кабмином.
«Перенос осуществляется таким образом, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха, по возможности объединить праздничные и выходные дни», – уточнил министр.
В мае Котяков отмечал, что в России не обсуждается закрепление на законодательном уровне 31 декабря как выходного дня. 8 января утвердили график выходных и праздничных дней на 2025 г., и предновогодний день стал выходным, т. к. его перенесли с 5 января (праздничный день, выпавший на выходной). В этом году среди нерабочих остались дни со 2 по 4 ноября.