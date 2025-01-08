В России утвердили выходные и праздничные дни на 2025 год
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выходных и праздничных днях в 2025 г., передает Telegram-канал правительства.
Нерабочими днями стали 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая, с 12 по 15 июня, а также со 2 по 4 ноября.
Так как в новом году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье, их решено было перенести на 2 мая и 31 декабря соответственно.
Нерабочие дни были также перенесены с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая, с субботы 8 марта на пятницу 13 июня и с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября.
Первая рабочая неделя 2025 г. после новогодних праздников будет двухдневной – 9 и 10 января.