В 2025 году 110 000 студентов прошли обучение на программах VK Education
В 2025 г. более 110 000 студентов прошли обучение на образовательных программах VK Education, охватывающих искусственный интеллект (ИИ), разработку, информационную безопасность и креативные индустрии. Об этом говорится в сообщении платформы.
Кроме того, за год площадка запустила 135 различных образовательных курсов. Наибольшую популярность у студентов завоевали программы по основам ИИ и машинного обучения, алгоритмам и структурам данных, базовому программированию на Python, управлению IT-продуктами и разработке веб-сервисов на Golang. Количество студентов, присоединившихся к команде VK после прохождения этих курсов, удвоилось и достигло 258 человек.
VK Education усилила сотрудничество с более чем 37 ведущими российскими университетами. В 2025 г. была запущена программа единой практики для студентов из 11 университетов, включая МГУ имени Ломоносова, СПбГУ, МГТУ имени Баумана и др. Она позволила 1200 студентов пройти учебную и производственную практику в компании VK, говорится в сообщении.
Платформа VK Education Projects, в свою очередь, расширила базу практических кейсов до более чем 80 задач от сервисов VK. Над ними поработали почти 5000 студентов. Особую привлекательность у студентов вызвали кейсы, связанные с прогнозированием пола пользователей соцсетей, безопасными методами авторизации и разработкой мини-приложений.
Одним из ключевых направлений 2025 г. в VK Education стало развитие олимпиадного движения. Платформа организовала и поддержала 17 олимпиад по различным дисциплинам. В них приняли участие более 200 000 школьников и студентов.
20 ноября стало известно, что выручка МКПАО «ВК» (бренд VK) по итогам девяти месяцев 2025 г. выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 111,3 млрд руб. Охват месячной аудитории VK относительно Рунета за девять месяцев составил в среднем 97%. Средняя дневная аудитория сервисов компании выросла на 834 000 до 78 млн пользователей.