Выручка VK за девять месяцев увеличилась на 10%
Выручка МКПАО «ВК» (бренд VK) по итогам девяти месяцев 2025 г. выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 111,3 млрд руб.
Скорректированная EBITDA составила 15,5 млрд руб. против 0,2 млрд руб. годом ранее. Рентабельность по показателю достигла 14%. Компания сохранила прогноз на текущий год и ожидает, что скорректированная EBITDA составит свыше 20 млрд руб. по итогам года.
Доходы от видеорекламы на платформах компании увеличились на 69% до 3,7 млрд руб. Выручка образовательных сервисов для детей возросла на 20% до 5,4 млрд руб. Доходы от онлайн-рекламы среднего и малого бизнеса увеличились на 12% и составили 26,6 млрд руб.
Охват месячной аудитории VK относительно Рунета за девять месяцев составил в среднем 97%. Средняя дневная аудитория сервисов компании выросла на 834 000 до 78 млн пользователей.
Выручка VK Tech за отчетный период выросла на 39% год к году и достигла 10,7 млрд руб. Скорректированная EBITDA направления составила 1,5 млрд руб. Рентабельность по показателю достигла 14%. Число клиентов увеличилось в четыре раза до 26 800.
В августе «ВК» представила результаты по МСФО за первое полугодие 2025 г. Компания осталась в убытке на 12,6 млрд руб., но сократила его на 49% год к году. В то же время выручка за отчетный период увеличилась на 13% по сравнению с годом ранее до 72,6 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA составил 10,4 млрд руб. относительно отрицательного значения (-545 млн руб.) в первом полугодии 2024 г.