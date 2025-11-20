Выручка VK за девять месяцев увеличилась на 10%

В августе «ВК» представила результаты по МСФО за первое полугодие 2025 г. Компания осталась в убытке на 12,6 млрд руб., но сократила его на 49% год к году. В то же время выручка за отчетный период увеличилась на 13% по сравнению с годом ранее до 72,6 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA составил 10,4 млрд руб. относительно отрицательного значения (-545 млн руб.) в первом полугодии 2024 г.