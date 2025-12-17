Абхазия с ноября поставила в РФ почти 20 000 тонн мандаринов
Абхазия с начала цитрусового сезона, стартовавшего в ноябре, экспортировала в Россию почти 20 000 т мандаринов. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете республики.
«С начала сезона в Россию было экспортировано 19 154 т мандаринов. За аналогичный период прошлого года было экспортировано 24 883 т мандаринов», – говорится в сообщении.
Помимо мандаринов с начала сезона из Абхазии в РФ также поставлено 1264 т фейхоа против 1095 т в 2024 г., 500 т хурмы против 248 т годом ранее, 598 т лимонов против 305 т, а также 67 т апельсинов. В прошлом сезоне объем экспорта апельсинов составлял 68 т.
В министерстве сельского хозяйства Абхазии также сообщили, что до конца сезона республика планирует экспортировать в Россию около 33 000 т мандаринов.
21 октября сообщалось, что Абхазия нарастила поставки мандаринов и других фруктов в РФ. Об этом сообщала начальник отдела статистики Государственного таможенного комитета республики Асида Квициния.