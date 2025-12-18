Бюджеты крупнейших рекламодателей в медиа выросли на 43,5%
Рекламные бюджеты 100 крупнейших рекламодателей России в классических медиа (без учета перформанс-каналов и спонсорства) в 2025 г. достигли 287 млрд руб., что на 70 млрд руб. больше, чем затраты первой сотни рекламодателей прошлого года. Общий прирост за три квартала год к году составил 43,5%, следует из результатов исследования платформы «Постмаркетинг daily».
Основатель платформы Игорь Бевзенко отмечает, что несмотря на официальную позицию индустриальных ассоциаций, декларирующую рост рынка на 8%, крупнейшие рекламодатели выросли намного больше.
«Пока малые и средние игроки сокращают бюджеты, крупные корпорации готовы забирать доли рынка и инвестировать в агрессивный рост», – сказал Бевзенко.
Вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России Сергей Веселов рассказал на Национальном рекламном форуме в ноябре, что рекламный рынок с января по сентябрь вырос на 8% год к году – до 680-685 млрд руб. за вычетом НДС. Темпы роста оказались примерно на уровне годовой инфляции: согласно информации Росстата, на конец сентября она составила 7,98%.
В октябре вице-президент по развитию рекламной группы OMD OM Group Ольга Барская говорила на конференции «Медиабизнес» газеты «Ведомости», что в текущем году объем рекламы в традиционных медиаканалах (ТВ, интернет, реклама вне дома, аудио и пресса) увеличится к 2024 г. на 14% до 1 трлн руб.