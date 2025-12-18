Бюджеты крупнейших рекламодателей в медиа выросли на 43,5%

Рекламные бюджеты 100 крупнейших рекламодателей России в классических медиа (без учета перформанс-каналов и спонсорства) в 2025 г. достигли 287 млрд руб., что на 70 млрд руб. больше, чем затраты первой сотни рекламодателей прошлого года. Общий прирост за три квартала год к году составил 43,5%, следует из результатов исследования платформы «Постмаркетинг daily».