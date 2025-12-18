В 2025 году больше 800 000 предпринимателей прекратили работу
Более 800 000 предпринимателей прекратили работу в 2025 г. и, вероятно, перешли в найм. Это следует из данных аналитиков «Точка банк» о поведении предпринимателей за год.
Согласно опросам клиентов банка, за указанный период 37% работодателей расширили штат, а 31% его сократили. В условиях борьбы за кадры 60% работодателей повысили зарплаты своим сотрудникам. Реальная средняя зарплата за год увеличилась на 7% с учетом инфляции. При этом, чтобы удержать работников, 19% компаний сократили численность, но повысили среднюю реальную зарплату. В то же время 15% работодателей, напротив, увеличили штат, но снизили среднюю заработную плату.
В 2025 г. количество новых предпринимателей в России достигло 874 000, из которых 84% выбрали статус индивидуального предпринимателя (ИП). Наибольший приток новичков наблюдался в сфере услуг для бизнеса, подбора персонала и управления фондами.
Среди новых предпринимателей 69 000 в течение года приняли решение о закрытии бизнеса. Чаще всего инициаторами этого процесса становились они сами: 99% ИП и 71% юридических лиц завершили деятельность по собственному желанию.
Около 3000 из закрывшихся предприняли попытку вернуться в бизнес. Большинство из них (63%) продолжили работать в том же направлении, что и ранее. Оставшиеся 37% предпочли новые виды деятельности, такие как интернет-торговля – 17%, розничная торговля – 6%, и персональные услуги – 4%. Те, кто сменил профиль, чаще всего уходили из сферы торговли. В результате, 808 000 новичков продолжили свою деятельность.
Число организаций в 2025 г. увеличилось на 236 000 или на 3% к началу года. Регистраций было на 28% больше, чем ликвидаций. Количество ИП возросло на 304 000, в то время как число юрлиц сократилось на 68 000. Всего продолжают работать 8 млн предприятий.
26 ноября «Ведомости» писали, что в 2025 г. предприниматели оформили кредитов сроком на 12 месяцев в 2,1 раза больше по сравнению с годом ранее. Согласно исследованию «Т-бизнеса», число обращений в банк за длинными кредитами увеличивается по мере снижения ключевой ставки Банка России. В сентябре – октябре их количество впервые за год превысило запросы на полугодовые займы. Если сравнивать показатели осени 2024 и 2025 гг., средний размер оборотного кредита до одного года вырос на 30%.