В 2025 году больше 800 000 предпринимателей прекратили работу

26 ноября «Ведомости» писали, что в 2025 г. предприниматели оформили кредитов сроком на 12 месяцев в 2,1 раза больше по сравнению с годом ранее. Согласно исследованию «Т-бизнеса», число обращений в банк за длинными кредитами увеличивается по мере снижения ключевой ставки Банка России. В сентябре – октябре их количество впервые за год превысило запросы на полугодовые займы. Если сравнивать показатели осени 2024 и 2025 гг., средний размер оборотного кредита до одного года вырос на 30%.