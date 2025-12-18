Газета
Aurus Collection направила Wildberries досудебную претензию на 2 млрд рублей

Компания Aurus Collection направила досудебную претензию Wildberries на 2 млрд руб. из-за продажи поддельных товаров под брендом Aurus, сообщило «РИА Новости».

В Aurus Collection рассказали агентству, что на маркетплейсе продаются обложки на паспорт с эмблемой российского бренда. Оригинальные товары от Aurus продают в ЦУМе.

Компания потребовала компенсацию за нарушение права на товарные знаки и репутационные риски в размере 2 млрд руб. Кроме того, Aurus Collection требует прекратить продажи товаров под брендом и изъять из оборота продукцию, которая нарушает права компании.

8 декабря в Aurus Cashmere сообщили, что направили в Wildberries досудебную претензию на 1,2 млрд руб. и потребовали изъять из оборота одежду, которую считают контрафактной. Позднее в пресс-службе Wildberries и Russ заявили, что компания не получала досудебной претензии.

