Wildberries проведет ребрендинг пунктов выдачи заказов
Wildberries & Russ (РВБ) подготовила новый официальный брендбук, согласно которому будут отремонтированы пункты выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса, его версия уже доступна партнерам. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель компании.
«В новом формате пункты выдачи будут открываться уже с 1 февраля, а в перспективе это коснется и тех, кто уже давно работает с нами. Это новый этап, и мы идем по нему вместе с вами», – также рассказала в Telegram-канале основательница Wildberries Татьяна Ким.
По словам представителя сети, компания пересмотрела механизм оформления пространства для повышения уровня удобства клиентов. Пункты выдачи станут визуально единообразными, подчеркнул он.
В версии брендбука, предоставленной партнерам маркетплейса, появились новые рекомендации по оформлению входной зоны, навигации, организации пространства, мебели. Такие требования будут обязательными только для открывшихся после 1 февраля 2026 г., затем запланирован ребрендинг всех ПВЗ. В стране уже работают первые пилотные пункты, которые оформлены по новому брендбуку.
15 декабря РВБ стала владельцем парфюмерно-косметической сети «Рив Гош». Тогда компания отмечала, что рассчитывает на развитие омниканальных продаж, существенное расширение ассортимента брендов на онлайн-витрине и повышение доступности товаров категории «Красота» для покупателей в регионах и странах присутствия.