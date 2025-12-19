Суд признал незаконной услугу «Победы» о выборе мест для пассажиров с детьми
Щербинский районный суд Москвы признал незаконными действия авиакомпании «Победа», навязывающей пассажирам с детьми услугу по выбору совместных мест для перелета. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.
Надзорное ведомство провело проверку и установило, что при продаже авиабилетов перевозчик навязывал гражданам с несовершеннолетними от 12 до 18 лет дополнительную платную услугу по выбору мест для совместного перелета. При отказе пассажира ребенка и сопровождающего его взрослого зачастую размещали на борту самолета раздельно.
Мосгорсуд оставил решение в силе, не удовлетворив жалобу авиакомпании.
В конце мая Генпрокуратура сообщала, что «Победа» незаконно сокращала допустимые размеры ручной клади. По мнению надзорного ведомства, лоукостер злоупотребил предоставленным законодательством правом самостоятельно определять параметры ручной клади. По иску прокуратуры столичный суд признал действия «Победы» незаконными.