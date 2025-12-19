Суд признал незаконной услугу «Победы» о выборе мест для пассажиров с детьми

Надзорное ведомство провело проверку и установило, что при продаже авиабилетов перевозчик навязывал гражданам с несовершеннолетними от 12 до 18 лет дополнительную платную услугу по выбору мест для совместного перелета. При отказе пассажира ребенка и сопровождающего его взрослого зачастую размещали на борту самолета раздельно.