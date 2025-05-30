Генпрокуратура: «Победа» незаконно сокращала габариты ручной клади
Авиакомпания «Победа» незаконно сокращала допустимые размеры ручной клади. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.
По мнению надзорного ведомства, лоукостер злоупотребил предоставленным законодательством правом самостоятельно определять параметры ручной клади.
«Размеры ручной клади были существенно сокращены (до ширины 4 см), что фактически исключало возможность провоза вещей, которые пассажиры имеют право перевозить без ограничений согласно закону», – пояснили в Генпрокуратуре.
К таким предметам относятся портплед, устройство для переноса ребенка, складное кресло-коляска, дамская сумочка, портфель, рюкзак, букет цветов и другие подобные предметы. Таким образом, авиакомпания создала заведомо неприемлемые условия для пассажиров, ограничив их право на бесплатную перевозку необходимых вещей.
По иску прокуратуры столичный суд признал требования «Победы» к размерам ручной клади незаконными.
В январе 2023 г. Верховный суд уже признавал незаконными ограничения «Победы» по габаритам ручной клади. Также тогда было установлено, что «лоукостер искажал норму, накладывая ограничения по габаритам на дамскую сумку и портфель».