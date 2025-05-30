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Генпрокуратура: «Победа» незаконно сокращала габариты ручной клади

Ведомости

Авиакомпания «Победа» незаконно сокращала допустимые размеры ручной клади. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.

По мнению надзорного ведомства, лоукостер злоупотребил предоставленным законодательством правом самостоятельно определять параметры ручной клади.

«Размеры ручной клади были существенно сокращены (до ширины 4 см), что фактически исключало возможность провоза вещей, которые пассажиры имеют право перевозить без ограничений согласно закону», – пояснили в Генпрокуратуре.

К таким предметам относятся портплед, устройство для переноса ребенка, складное кресло-коляска, дамская сумочка, портфель, рюкзак, букет цветов и другие подобные предметы. Таким образом, авиакомпания создала заведомо неприемлемые условия для пассажиров, ограничив их право на бесплатную перевозку необходимых вещей.

По иску прокуратуры столичный суд признал требования «Победы» к размерам ручной клади незаконными.

В январе 2023 г. Верховный суд уже признавал незаконными ограничения «Победы» по габаритам ручной клади. Также тогда было установлено, что «лоукостер искажал норму, накладывая ограничения по габаритам на дамскую сумку и портфель».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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