Определены сроки первого полета «Байкала» с российским двигателем
Первый полет легкого многоцелевого самолета «Байкал», оснащенного отечественным двигателем ВК-800, запланирован на ближайшее время, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Министерство промышленности и торговли РФ.
Опытные экземпляры самолета ЛМС-901 и мотора ВК-800 успешно созданы АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА). Испытания двигателя проводились на борту летающей лаборатории ЯК-40. Сейчас проходят сертификационные тесты, после завершения которых самолет поднимется в воздух впервые именно с новым мотором ВК-800.
Президент Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии «Итоги года» подчеркнул важность разработки воздушного транспорта для внутренних маршрутов.
Самолет «Байкал», рассчитанный на девять мест, предназначен для эксплуатации на местных линиях гражданской авиации и призван стать заменой устаревшему типу самолетов Ан-2. Разработчиком проекта выступает компания «Байкал-инжиниринг», действующая по заказу Минпромторга. Впервые воздушное судно поднялось в небо 30 января 2022 г. с екатеринбургского аэродрома Арамиль. Продолжительность полета составила примерно четверть часа на высоте 500 м.