Определены сроки первого полета «Байкала» с российским двигателем

Самолет «Байкал», рассчитанный на девять мест, предназначен для эксплуатации на местных линиях гражданской авиации и призван стать заменой устаревшему типу самолетов Ан-2. Разработчиком проекта выступает компания «Байкал-инжиниринг», действующая по заказу Минпромторга. Впервые воздушное судно поднялось в небо 30 января 2022 г. с екатеринбургского аэродрома Арамиль. Продолжительность полета составила примерно четверть часа на высоте 500 м.