Hyundai зарегистрировала 36 товарных знаков в России
Южнокорейская компания Hyundai подала серию заявок на регистрацию товарных знаков в Российской Федерации в период с ноября по декабрь 2025 г. Об этом сообщает ТАСС.
В общей сложности было зарегистрировано 36 торговых марок, включая Genesis, Aerotown, Staria и Mocran.
Заявки на эти знаки были первоначально поданы в федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) в июле – сентябре 2024 г. из Южной Кореи. Большинство товарных знаков зарегистрированы по классу 12 и классу 35 международной классификации – первый включает автомобили и запчасти к ним, а второй охватывает услуги по продаже, маркетингу и розничной торговле.
Срок действия каждого товарного знака составляет 10 лет с даты подачи заявки.
В ноябре Hyundai зарегистрировала в России 10 товарных знаков. В базу вошли товарные знаки Hyundai Solati, Atos и Porter, Before Service, Transys, Finance и три логотипа компании в синем цвете с разными МКТУ.
Завод Hyundai в Санкт-Петербурге остановил производство в марте 2022 г. в связи с началом спецоперации на Украине и введением антироссийских санкций. До этого момента компания была одним из крупнейших производителей автомобилей на российском рынке.
19 декабря 2023 г. подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в РФ утвердила продажу завода «Хендэ мотор мануфактуринг рус» в Санкт-Петербурге компании ООО «Арт-финанс».