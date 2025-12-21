Hyundai зарегистрировала 36 товарных знаков в России

Заявки на эти знаки были первоначально поданы в федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) в июле – сентябре 2024 г. из Южной Кореи. Большинство товарных знаков зарегистрированы по классу 12 и классу 35 международной классификации – первый включает автомобили и запчасти к ним, а второй охватывает услуги по продаже, маркетингу и розничной торговле.