Главная / Бизнес /

Китай нарастил экспорт мандаринов в Россию

Ведомости

Импорт мандаринов из Китая в Россию с января по ноябрь 2025 г. увеличился до рекордных $78,1 млн. Об этом сообщает «РИА Новости».

Рост по сравнению с прошлым годом составил 16%, что стало самым высоким показателем за последнее десятилетие.

Особенно активным оказался ноябрь: импорт мандаринов в Россию вырос на 6% в годовом выражении, достигнув $22 млн.

По объемам закупок Россия заняла четвертое место среди стран – импортеров китайских мандаринов. Лидером стал Вьетнам ($186,4 млн), за ним следуют Киргизия ($147,2 млн) и Индонезия ($82,3 млн). Таиланд с импортом на $52 млн замыкает пятерку крупнейших покупателей.

Абхазия в 2025 г. также нарастила поставки осенних фруктов в Россию, включая мандарины. По данным начальника отдела статистики государственного таможенного комитета республики Асиды Квициния, с конца сентября вывезено 502,5 т мандаринов – на 118 т больше, чем за аналогичный период прошлого года.

