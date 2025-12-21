Китай нарастил экспорт мандаринов в Россию
Импорт мандаринов из Китая в Россию с января по ноябрь 2025 г. увеличился до рекордных $78,1 млн. Об этом сообщает «РИА Новости».
Рост по сравнению с прошлым годом составил 16%, что стало самым высоким показателем за последнее десятилетие.
Особенно активным оказался ноябрь: импорт мандаринов в Россию вырос на 6% в годовом выражении, достигнув $22 млн.
По объемам закупок Россия заняла четвертое место среди стран – импортеров китайских мандаринов. Лидером стал Вьетнам ($186,4 млн), за ним следуют Киргизия ($147,2 млн) и Индонезия ($82,3 млн). Таиланд с импортом на $52 млн замыкает пятерку крупнейших покупателей.
Абхазия в 2025 г. также нарастила поставки осенних фруктов в Россию, включая мандарины. По данным начальника отдела статистики государственного таможенного комитета республики Асиды Квициния, с конца сентября вывезено 502,5 т мандаринов – на 118 т больше, чем за аналогичный период прошлого года.