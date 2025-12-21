Китай нарастил экспорт мандаринов в Россию

Абхазия в 2025 г. также нарастила поставки осенних фруктов в Россию, включая мандарины. По данным начальника отдела статистики государственного таможенного комитета республики Асиды Квициния, с конца сентября вывезено 502,5 т мандаринов – на 118 т больше, чем за аналогичный период прошлого года.