Т-бизнес запустил выездной сервис выпуска электронной подписи

В августе была завершена интеграция технологии мобильной электронной подписи «Госключ» с национальным мессенджером Max. Клиенты банков, мобильных операторов и других организаций смогут подписывать документы, направленные в мессенджер. Прямо в телефоне можно оформить согласие на обработку персональных данных, договоры на оказание услуг или дополнительные соглашения. Первые компании могут подключиться к сервису в мессенджере уже в 2025 г.