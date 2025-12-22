Т-бизнес запустил выездной сервис выпуска электронной подписи
Т-бизнес запустил первый в России полностью выездной сервис по оформлению и выпуску квалифицированной электронной подписи (КЭП). Об этом говорится в сообщении компании.
Отмечается, что теперь предприниматели могут получить подпись без посещения отделения банка или налоговой: представитель приезжает в удобное для клиента время и место, проводит идентификацию и передает готовый токен.
Для оформления клиенту необходимо оставить заявку в личном кабинете или приложении Т-банка, выбрать удобные дату и адрес, а затем оплатить услугу. Вся процедура, включая оформление документов и выдачу токена, занимает в среднем 15–20 минут.
Новый сервис позволяет сэкономить время, исключает необходимость посещения учреждений и обеспечивает юридическую надежность. Подпись действует 15 месяцев, а клиенты заранее получают уведомления о необходимости ее перевыпуска. В настоящее время услуга доступна в Москве, в ближайшем будущем планируется ее расширение на всю территорию России.
В августе была завершена интеграция технологии мобильной электронной подписи «Госключ» с национальным мессенджером Max. Клиенты банков, мобильных операторов и других организаций смогут подписывать документы, направленные в мессенджер. Прямо в телефоне можно оформить согласие на обработку персональных данных, договоры на оказание услуг или дополнительные соглашения. Первые компании могут подключиться к сервису в мессенджере уже в 2025 г.