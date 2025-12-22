Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Украина открыла два новых маршрута для импорта газа

При этом ни одна компания не забронировала мощности для поставок по ним в январе
Ведомости

Украина запустила два новых межгосударственных маршрута для импорта природного газа в страну. Об этом пишет украинский портал ExPro Consulting.

Маршруты Route 2 и Route 3 запущены в рамках инициативы «Вертикальный коридор». Они были запущены совместно с соседними странами – Молдавией, Румынией, Болгарией и Грецией. 

Регуляторы этих стран провели совместные процедуры бронирования мощностей для импорта, следует из материала. Первые аукционы прошли 22 декабря, в рамках которых предлагалось бронирование месячных мощностей для импорта газа из Греции на Украину на январь 2026 г.

Для Route 2 было предложено 4,89 млн куб. м мощностей в сутки, аналогичный объем был предложен для Route 3, но компании не забронировали мощности для импорта газа по ним в январе.

В октябре Bloomberg со ссылкой на источники писал, что российские удары привели к сокращению более половины внутренней добычи природного газа на Украине. Агентство отмечало, что это может вынудить Киев потратить 1,9 млрд евро на импорт топлива.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её