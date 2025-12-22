Украина открыла два новых маршрута для импорта газа

Украина открыла два новых маршрута для импорта газаПри этом ни одна компания не забронировала мощности для поставок по ним в январе
Украина запустила два новых межгосударственных маршрута для импорта природного газа в страну. Об этом пишет украинский портал ExPro Consulting.
Маршруты Route 2 и Route 3 запущены в рамках инициативы «Вертикальный коридор». Они были запущены совместно с соседними странами – Молдавией, Румынией, Болгарией и Грецией.
Регуляторы этих стран провели совместные процедуры бронирования мощностей для импорта, следует из материала. Первые аукционы прошли 22 декабря, в рамках которых предлагалось бронирование месячных мощностей для импорта газа из Греции на Украину на январь 2026 г.
Для Route 2 было предложено 4,89 млн куб. м мощностей в сутки, аналогичный объем был предложен для Route 3, но компании не забронировали мощности для импорта газа по ним в январе.
В октябре Bloomberg со ссылкой на источники писал, что российские удары привели к сокращению более половины внутренней добычи природного газа на Украине. Агентство отмечало, что это может вынудить Киев потратить 1,9 млрд евро на импорт топлива.