Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Bloomberg: удары России остановили более половины добычи газа на Украине

Ведомости

Российские авиаудары привели к сокращению более половины внутренней добычи природного газа на Украине. Это, вероятно, вынудит Киев потратить 1,9 млрд евро на импорт топлива. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.  

Собеседники агентства рассказали, что удары по Харьковской и Полтавской областям 3 октября привел к потере примерно 60% добычи газа в стране.

Если Москва продолжит наносить удары с такой же интенсивностью, Киеву потребуется закупить около 4,4 млрд куб. м газа к концу марта, добавили источники Bloomberg. Это эквивалентно почти 20% годового потребления Украины.

Минобороны подтвердило удары по объектам энергетики на Украине

Политика / Международные отношения

По данным агентства, после атак Вооруженных сил (ВС) РФ Украина обратилась к своим партнерам по G7 с просьбой предоставить оборудование для ремонта энергетической системы, а также системы противовоздушной обороны для защиты энергетической инфраструктуры.

Европейский банк реконструкции и развития, инвестиционный банк ЕС и Еврокомиссия рассматривают возможность предоставления дополнительной помощи энергетическому сектору Украины, пишет Bloomberg.

Минобороны сообщало, что в ночь на 3 октября ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также объектам газово-энергетической инфраструктуры. Все цели удара были достигнуты, добавили в ведомстве. В результате удара все назначенные объекты поражены.

В ночь на 5 октября российская армия также нанесла массированный удар по предприятиям ВПК Украины, а также по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте