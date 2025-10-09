Bloomberg: удары России остановили более половины добычи газа на Украине

Минобороны сообщало, что в ночь на 3 октября ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также объектам газово-энергетической инфраструктуры. Все цели удара были достигнуты, добавили в ведомстве. В результате удара все назначенные объекты поражены.