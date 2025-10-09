Bloomberg: удары России остановили более половины добычи газа на Украине
Российские авиаудары привели к сокращению более половины внутренней добычи природного газа на Украине. Это, вероятно, вынудит Киев потратить 1,9 млрд евро на импорт топлива. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Собеседники агентства рассказали, что удары по Харьковской и Полтавской областям 3 октября привел к потере примерно 60% добычи газа в стране.
Если Москва продолжит наносить удары с такой же интенсивностью, Киеву потребуется закупить около 4,4 млрд куб. м газа к концу марта, добавили источники Bloomberg. Это эквивалентно почти 20% годового потребления Украины.
По данным агентства, после атак Вооруженных сил (ВС) РФ Украина обратилась к своим партнерам по G7 с просьбой предоставить оборудование для ремонта энергетической системы, а также системы противовоздушной обороны для защиты энергетической инфраструктуры.
Европейский банк реконструкции и развития, инвестиционный банк ЕС и Еврокомиссия рассматривают возможность предоставления дополнительной помощи энергетическому сектору Украины, пишет Bloomberg.
Минобороны сообщало, что в ночь на 3 октября ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также объектам газово-энергетической инфраструктуры. Все цели удара были достигнуты, добавили в ведомстве. В результате удара все назначенные объекты поражены.
В ночь на 5 октября российская армия также нанесла массированный удар по предприятиям ВПК Украины, а также по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу.