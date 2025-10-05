Газета
Главная / Политика /

Армия России поразила объекты энергетической инфраструктуры Украины

Речь о системах, обеспечивающих работу ВПК республики
Ведомости

Ночью Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Атака была совершена с использованием дальнобойного высокоточного оружия наземного, морского и воздушного базирования, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал». Российские военные применили также ударные беспилотники.

В ведомстве подчеркнули, что цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

5 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США и Европа могут приблизить достижение одностороннего прекращения огня в небе. Заявление было сделано в связи с ударами российской армии. Зеленский рассказал, что ночью 5 октября инфраструктура республики подверглась атакам ракет и ударных дронов. На этом фоне украинский лидер подчеркнул, что его стране нужно больше защиты и «более быстрая реализация всех оборонных договоренностей, особенно в отношении ПВО».

