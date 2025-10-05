Армия России поразила объекты энергетической инфраструктуры Украины

5 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США и Европа могут приблизить достижение одностороннего прекращения огня в небе. Заявление было сделано в связи с ударами российской армии. Зеленский рассказал, что ночью 5 октября инфраструктура республики подверглась атакам ракет и ударных дронов. На этом фоне украинский лидер подчеркнул, что его стране нужно больше защиты и «более быстрая реализация всех оборонных договоренностей, особенно в отношении ПВО».