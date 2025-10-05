Зеленский призвал к одностороннему прекращению огня в небе

Глава государства сделал это заявление в связи с российскими ударами. По его словам, ночью 5 октября атакам ракет и ударных дронов в том числе подверглась инфраструктура республики. Зеленский на этом фоне подчеркнул, что Украине нужно больше защиты и «более быстрая реализация всех оборонных договоренностей, особенно в отношении ПВО».