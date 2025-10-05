Зеленский призвал к одностороннему прекращению огня в небе
Одностороннее прекращение огня в небе возможно, а приблизить его могут США и Европа, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
Глава государства сделал это заявление в связи с российскими ударами. По его словам, ночью 5 октября атакам ракет и ударных дронов в том числе подверглась инфраструктура республики. Зеленский на этом фоне подчеркнул, что Украине нужно больше защиты и «более быстрая реализация всех оборонных договоренностей, особенно в отношении ПВО».
4 октября российское оборонное ведомство подтвердило удары по объектам энергетики на Украине. Тогда в компании «Черниговоблэнерго» сообщили, что в результате ночной атаки дронов в Черниговской области было повреждено несколько важных объектов электроснабжения.