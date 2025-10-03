Российские военные нанесли удар по предприятиям ВПК Украины

Первый заместитель председателя Следственного комитета (СК) РФ Эдуард Кабурнеев 3 октября сообщил, что от действий украинской стороны с 2014 г. пострадали более 27 000 мирных жителей, 7240 из них убиты, в том числе 225 несовершеннолетних. Кроме того, он доложил главе СК Александру Бастрыкину, что с 2014 г. возбудили 8167 дел о преступлениях украинской стороны. Обвинительные приговоры были постановлены в отношении 674 лиц.