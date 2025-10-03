Российские военные нанесли удар по предприятиям ВПК Украины
В ночь на 3 октября Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также объектам газово-энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны.
В ведомстве рассказали, что для атаки российская армия использовала высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также БПЛА.
Все цели удара были достигнуты, добавили в Минобороны. В результате удара все назначенные объекты поражены.
2 октября ВС РФ поразили объект транспортной инфраструктуры, который обеспечивал работу предприятий ВПК Украины. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников из-за рубежа в 138 районах.
Первый заместитель председателя Следственного комитета (СК) РФ Эдуард Кабурнеев 3 октября сообщил, что от действий украинской стороны с 2014 г. пострадали более 27 000 мирных жителей, 7240 из них убиты, в том числе 225 несовершеннолетних. Кроме того, он доложил главе СК Александру Бастрыкину, что с 2014 г. возбудили 8167 дел о преступлениях украинской стороны. Обвинительные приговоры были постановлены в отношении 674 лиц.