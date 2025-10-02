Армия РФ поразила инфраструктуру предприятий украинского ВПК
Вооруженные силы (ВС) России поразили объект транспортной инфраструктуры, который обеспечивал работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Под удар также попали места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) большой дальности и склады боеприпасов. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников из-за рубежа в 138 районах.
Атаки были совершены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.
В оборонном ведомстве также сообщили, что силы ПВО сбили реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS и 142 БПЛА самолетного типа.
Согласно данным Минобороны РФ, в ночь на 2 октября средства ПВО сбили 85 украинских БПЛА над регионами России. Больше всего беспилотников – 38 – были ликвидированы в Воронежской области, еще 13 – в Крыму. Над Белгородской областью было нейтрализовано 11 беспилотников. Еще 10 сбитых БПЛА пришлись на Саратовскую область. В Ростовской области были поражены семь воздушных целей, в Волгоградской – четыре. Еще два БПЛА российские военные уничтожили в Пензенской области.