Армия РФ поразила инфраструктуру предприятий украинского ВПК

Согласно данным Минобороны РФ, в ночь на 2 октября средства ПВО сбили 85 украинских БПЛА над регионами России. Больше всего беспилотников – 38 – были ликвидированы в Воронежской области, еще 13 – в Крыму. Над Белгородской областью было нейтрализовано 11 беспилотников. Еще 10 сбитых БПЛА пришлись на Саратовскую область. В Ростовской области были поражены семь воздушных целей, в Волгоградской – четыре. Еще два БПЛА российские военные уничтожили в Пензенской области.