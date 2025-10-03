Более 27 000 мирных жителей пострадали от действий Украины с 2014 года

Предыдущее оперативное совещание в Донецке Бастрыкин проводил 15 августа. Тогда ему доложили, что при работе с задержанными украинскими военными установлены эпизоды преступлений полка «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Возбуждены уголовные дела против троих участников подразделения, которые служили в Мариуполе и участвовали в боях против Вооруженных сил РФ. Во время следствия установлены еще пять украинских военных, которые участвовали во вторжении в Курскую область.