Более 27 000 мирных жителей пострадали от действий Украины с 2014 года
От действий украинской стороны с 2014 г. пострадали более 27 000 мирных жителей, 7240 из них убиты, в том числе 225 несовершеннолетних. Об этом сообщил первый заместитель председателя Следственного комитета (СК) РФ Эдуард Кабурнеев в ходе оперативного совещания в Донецке, его слова передает ведомство в соцсети «В контакте».
Кроме того, он доложил главе СК Александру Бастрыкину, что с 2014 г. возбудили 8167 дел о преступлениях украинской стороны. Обвинительные приговоры были постановлены в отношении 674 лиц.
Сейчас следователи СК продолжают работу по установлению и привлечению к уголовной ответственности иностранцев, участвующих в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ). На данный момент заочно привлечены к ответственности 1004 иностранных гражданина.
В сообщении говорится, что уже завершено расследование 185 уголовных дел в отношении наемников, по 145 – состоялись обвинительные приговоры. За последние две недели завершили расследования в отношении наемников из Финляндии, Швеции, Бразилии, Великобритании, Испании и др.
Предыдущее оперативное совещание в Донецке Бастрыкин проводил 15 августа. Тогда ему доложили, что при работе с задержанными украинскими военными установлены эпизоды преступлений полка «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Возбуждены уголовные дела против троих участников подразделения, которые служили в Мариуполе и участвовали в боях против Вооруженных сил РФ. Во время следствия установлены еще пять украинских военных, которые участвовали во вторжении в Курскую область.