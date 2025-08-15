Газета
Общество

Бастрыкин провел оперативное совещание в Донецке

Председателю СК доложили о расследовании нескольких уголовных дел
Ведомости

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел в Донецке оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных вооруженными силами Украины (ВСУ) в отношении населения и российских военных. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель ведомства.

Бастрыкину доложили о расследовании ряда уголовных дел. В частности, совместно с Минобороны России СК установил причастность к совершению терактов командира 61-й отдельной механизированной бригады «Степова» ВСУ полковника Андрея Федичева и подчиненных ему военных. 30 декабря 2023 г. и 15 февраля 2025 г. украинские силы с помощью чешской реактивной системы залпового огня Vampire ударили по жилой застройке, массовому скоплению людей и объектам социального назначения Белгорода. В результате погибли и пострадали мирные жители. Федичеву заочно предъявлено обвинение в терроризме, принимаются меры к его розыску и аресту.

При работе с задержанными украинскими военными установлены эпизоды преступлений полка «Азов (организация признана террористической и запрещена в РФ)». Возбуждены уголовные дела против троих участников подразделения, которые служили в Мариуполе и участвовали в боях против ВС РФ. Их задержали на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. В ближайшее время расследование дел будет завершено. Во время следствия установлены еще пять украинских военных, которые участвовали во вторжении в Курскую область. Против них возбуждены уголовные дела, фигуранты арестованы.

За последние две недели СК завершил расследование уголовных дел в отношении шести выходцев из Бразилии, Аргентины, Литвы, Грузии и других стран. Они принимали участие в военных действиях на стороне Украины и заочно обвинены в наемничестве. Кроме того, второй Западный окружной военный суд заочно приговорил сотрудника 2-го департамента Главного управления разведки минобороны Украины Николая Пашкевича к 26 годам лишения свободы. В 2019 г. он вовлек в организованную преступную группу россиянина Сергея Белавина, которому поручили организовать теракты на железнодорожном транспорте в Брянской области.

Что известно об атаке беспилотниками ВСУ Белгорода и Ростова-на-Дону

Политика / Международные отношения

Завершено также расследование уголовного дела в отношении гражданина Украины Дмитрия Алексеенко, который обвиняется в реабилитации нацизма. По сведениям СК, в 2021 г. он опубликовал изображение изменника Родины на сайте «Бессмертный полк-онлайн». Алексеенко объявлен в международный розыск.

На совещании Бастрыкину также доложили о работе над «Белой книгой» преступлений украинских военных.

4 августа Бастрыкин заявил, что ущерб от вторжения украинских военных на территорию Курской области превысил 3 млрд руб. Эта сумма не окончательная. В апреле 2025 г. территория Курской области была полностью освобождена, после чего следователи стали фиксировать преступления, совершенные ВСУ. По данным председателя СК, уже возбуждено более 600 уголовных дел, осуждены 230 военных.

