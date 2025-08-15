Бастрыкин провел оперативное совещание в Донецке

При работе с задержанными украинскими военными установлены эпизоды преступлений полка «Азов (организация признана террористической и запрещена в РФ) ». Возбуждены уголовные дела против троих участников подразделения, которые служили в Мариуполе и участвовали в боях против ВС РФ. Их задержали на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. В ближайшее время расследование дел будет завершено. Во время следствия установлены еще пять украинских военных, которые участвовали во вторжении в Курскую область. Против них возбуждены уголовные дела, фигуранты арестованы.