Бастрыкин: ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область превысил 3 млрд рублей
Ущерб от вторжения вооруженных сил Украины на территорию Курской области превысил 3 млрд руб., но эта сумма еще не окончательная. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью «Комсомольской правде».
Вторжение украинских формирований в регион началось 6 августа 2024 г. В апреле 2025 г. территория Курской области была полностью освобождена, после чего следователи СК начали фиксировать преступления, совершенные украинскими военными.
По данным Бастрыкина, уже возбуждено свыше 600 уголовных дел, а 230 боевиков – осуждены.
26 апреля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона. По его словам, в этот день был взят последний населенный пункт – село Горналь. Герасимов уточнил, что активная фаза началась 6 марта и прорыв российских подразделений в тыл ВСУ через газотранспортную систему привел к обрушению обороны противника и его хаотичному отступлению.
По данным российских военных, по итогам операции ВСУ потеряли более 76 000 человек и свыше 7700 единиц военной техники. Герасимов отдельно отметил вклад северокорейских военных в освобождение Курской области.