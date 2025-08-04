Бастрыкин: ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область превысил 3 млрд рублей

26 апреля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона. По его словам, в этот день был взят последний населенный пункт – село Горналь. Герасимов уточнил, что активная фаза началась 6 марта и прорыв российских подразделений в тыл ВСУ через газотранспортную систему привел к обрушению обороны противника и его хаотичному отступлению.