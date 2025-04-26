Как западные СМИ отреагировали на освобождение Курской области

Как западные СМИ отреагировали на освобождение Курской областиРоссия впервые подтвердила, что северокорейские солдаты сражались в регионе, отмечает пресса
26 апреля руководитель Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о том, что армия завершила операцию по освобождению Курской области и зачистила ее от вооруженных сил Украины (ВСУ). Глава государства в ответ поблагодарил командование и личный состав подразделений, принимавших участие в боях на Курском направлении. ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г., захватив в том числе город Суджу, с тех пор в регионе шли ожесточенные бои.
Заявление Москвы о возвращении контроля над всей территорией Курской области вызвало резонанс в западной прессе, представители которой поспешили заявить об отсутствии возможности «самостоятельно проверить» эту информацию. Между тем, как полагают западные журналисты, выдавливание ВСУ из региона ослабит переговорные позиции Украины, кроме того, многие обратили внимание на признание участия солдат из Северной Кореи в этой операции.
О том, что пишет западная пресса по поводу освобождения Курской области, – читайте в подборке «Ведомостей».
«Уступив свой плацдарм в Курской области, Киев теряет российскую территорию, которую, по словам [президента Украины Владимира] Зеленского, можно было бы обменять в рамках мирного соглашения с Москвой. Украина снова сталкивается с риском нападения России на Сумскую область – угрозой, которую вторжение в Курскую область должно было предотвратить. <…> К концу февраля 2025 г. территория Курска, находящаяся под контролем Украины, сократилась почти до одной пятой части. Большинство логистических маршрутов Украины все чаще оказывались под угрозой российских атак, что ставило под удар нахождение украинских войск в этом районе».
«Если заявления Путина верны, надежды на использование Курска в качестве разменной монеты улетучиваются, а отступление Украины может подорвать политическое влияние Киева и моральный дух армии после трех лет боев и усилий, направленных на достижение мира. Хотя в последние месяцы США пытались выступить посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией, из-за напряженных отношений между лидерами трех стран мало что удалось сделать».
«Россия впервые подтвердила, что северокорейские солдаты сражаются вместе с российскими войсками в Курской области, а начальник Генерального штаба высоко оценил их героизм. <…> Не имея бронетехники и опыта борьбы с беспилотниками, они несли потери, но быстро адаптировались».
«Официальные лица в Киеве утверждали, что в конечном итоге могли бы обменять российскую землю в ходе мирных консультаций, но Москва провела черту, заявив, что не будет вести переговоры на эту тему. На пике своего вторжения Украина контролировала около 500 кв. миль территории России. Но это количество было не столь значительным, как Украина надеялась».
«В августе 2024 г. украинские силы удивили Россию, перейдя границу и захватив территорию площадью около 1300 кв. км. Лидеры страны полагали, что захват территории может помочь в будущих мирных переговорах, но их успехи постепенно сходили на нет, и украинские войска продолжали терять контроль над ней [территорией Курской области] в начале 2025 г. <…> Герасимов также подтвердил, что северокорейские солдаты сражались с украинскими войсками в Курской области».