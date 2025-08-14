Что известно об атаке беспилотниками ВСУ Белгорода и Ростова-на-Дону

Что известно об атаке беспилотниками ВСУ Белгорода и Ростова-на-ДонуПовреждены гражданские объекты, пострадали мирные жители
Утром 14 августа Белгородская, Ростовская и Херсонская области подверглись массированной атаке со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Атакованы гражданские объекты и жилые дома. Несколько мирных жителей получили ранения.
Белгородская область
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в 8:14 утра сообщил, что беспилотник атаковал автомобиль. Трое мирных жителей получили ранения.
На фоне атак государственные учреждения перенесли всю работу 14–15 августа в дистанционный вариант. Эта же мера была рекомендована частным предприятиям. Учреждениям общественного питания запрещено предоставлять услуги на улицах и открытых площадках.
Также в течение четырех дней запрещено проведение уличных мероприятий. Закрыты торговые центры, парки, скверы и пляжи.
Движение общественного транспорта будет управляться через диспетчеров.
Ростовская область
Атаки на Ростовскую область начались ночью. Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщал, что военные отразили атаку БПЛА в Миллеровском и Кашарском районах. В одном частном доме выбиты стекла и поврежден забор. Пострадавших от ночной атаки не было.
Слюсарь сообщил, что в Ростове повреждены окна и балконы в 10 многоэтажных домах, а также легковые автомобили на улицах Тельмана и Лермонтовской. Судя по опубликованным кадрам, беспилотник спикировал прямо в жилой дом.
Пострадали 13 человек, двое из них в тяжелом состоянии. Двое из пострадавших – дети. По словам главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина, жителей домов эвакуировали. Для них развернули пункт временного размещения на базе школы. Всего было эвакуировано 212 человек.
На месте работают саперы. В городе введен локальный режим ЧС.
Херсонская область
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал об атаке на аквапарк в курортном селе Железный Порт. Удар пришелся по месту, где отдыхают семьи с детьми. Аквапарк загорелся. Пострадавших нет, сообщил губернатор.
Что сообщало Минобороны
Минобороны РФ сообщало, что за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 44 украинских беспилотника над территорией России. Девять беспилотников военные сбили над Волгоградской областью. Еще по семь дронов было нейтрализовано в Крыму и Ростовской области. Четыре БПЛА средства ПВО перехватили над Краснодарским краем, два – над территорией Белгородской области. Одна воздушная цель была ликвидирована над акваторией Азовского моря.
С 08:00 до 11:00, согласно сообщению оборонного ведомства, были сбиты 7 украинских беспилотников над Белгородской областью, еще один – над Курской.