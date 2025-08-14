Что известно об атаке беспилотниками ВСУ Белгорода и Ростова-на-Дону

Минобороны РФ сообщало, что за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 44 украинских беспилотника над территорией России. Девять беспилотников военные сбили над Волгоградской областью. Еще по семь дронов было нейтрализовано в Крыму и Ростовской области. Четыре БПЛА средства ПВО перехватили над Краснодарским краем, два – над территорией Белгородской области. Одна воздушная цель была ликвидирована над акваторией Азовского моря.