Гладков: ВСУ повредили здание правительства Белгородской области

13 августа Минобороны сообщало, что в период с 17:30 до 18:40 мск российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь украинских дронов над Белгородской областью. В 20:40 мск Гладков писал, что беспилотник ударил по автомобилю в селе Двулучное Валуйского округа, в результате чего были ранены двое мужчин. Атаки в регионе продолжались весь день.