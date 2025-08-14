Гладков: ВСУ повредили здание правительства Белгородской области

Гладков: ВСУ повредили здание правительства Белгородской областиПо его словам, ситуация поправима
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали здание правительства Белгородской области, в результате оно получило небольшие повреждения, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Глава области подчеркнул, что повреждения исправимы, однако призвал население быть осторожными, так как обстановка в регионе «позволяет желать лучшего». Он также отметил, что важно прислушиваться к сигналам оповещения о беспилотной опасности, в том числе следить за официальными Telegram-каналами.
13 августа Минобороны сообщало, что в период с 17:30 до 18:40 мск российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь украинских дронов над Белгородской областью. В 20:40 мск Гладков писал, что беспилотник ударил по автомобилю в селе Двулучное Валуйского округа, в результате чего были ранены двое мужчин. Атаки в регионе продолжались весь день.