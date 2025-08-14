В Херсонской области беспилотник ударил по аквапарку в Железном Порту
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар беспилотником по аквапарку в Железном Порту Херсонской области. В результате атаки произошел пожар. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают пожарные расчеты.
Минобороны России писало, что в ночь на 14 августа системы противовоздушной обороны нейтрализовали 44 украинских беспилотника над российскими регионами. Военные отразили атаки над Крымом, Волгоградской, Ростовской и Белгородской областями, акваторией Азовского моря и Краснодарским краем.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из-за удара дрона по автомобилю в Белгороде пострадали три человека. Супружескую пару доставят в больницу. Мужчина получил множественные осколочные ранения и находится в тяжелом состоянии. Его супруге с ожогом предплечья оказывается медицинская помощь. Третьему пострадавшему окажут помощь в белгородской больнице. Он получил баротравму и осколочные ранения ноги. В результате удара также загорелся автомобиль, его оперативно потушили.