В Херсонской области беспилотник ударил по аквапарку в Железном Порту

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из-за удара дрона по автомобилю в Белгороде пострадали три человека. Супружескую пару доставят в больницу. Мужчина получил множественные осколочные ранения и находится в тяжелом состоянии. Его супруге с ожогом предплечья оказывается медицинская помощь. Третьему пострадавшему окажут помощь в белгородской больнице. Он получил баротравму и осколочные ранения ноги. В результате удара также загорелся автомобиль, его оперативно потушили.