Главная / Политика /

Силы ПВО уничтожили 44 беспилотника за ночь

Атаки были отражены в шести регионах
Ведомости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 44 украинских БПЛА над территорией России в период с 20:00 мск 13 августа до 07:00 мск 14 августа, сообщили в Минобороны.

Девять беспилотников военные сбили над территорией Волгоградской области. Еще по семь дронов было нейтрализовано в Крыму и Ростовской области. Четыре БПЛА средства ПВО перехватили над Краснодарским краем, два – над территорией Белгородской области. Одна воздушная цель была уничтожена над акваторией Азовского моря.

14 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинский дрон ударил по зданию регионального правительства. Он отметил, что объект получил небольшие повреждения, которые можно исправить, однако население должно следить за оповещениями об опасности новых атак и прислушиваться к рекомендациям.

В ночь на 13 августа (с 22:35 до 06:05 мск) силы ПВО сбили 46 украинских беспилотников. Это произошло в Брянской области, Волгоградской, Ростовской, Белгородской, Воронежской областях, а также в небе над Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Азовского моря.

