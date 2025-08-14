Силы ПВО уничтожили 44 беспилотника за ночь

Девять беспилотников военные сбили над территорией Волгоградской области. Еще по семь дронов было нейтрализовано в Крыму и Ростовской области. Четыре БПЛА средства ПВО перехватили над Краснодарским краем, два – над территорией Белгородской области. Одна воздушная цель была уничтожена над акваторией Азовского моря.