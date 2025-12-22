ФАС выдала предостережение в связи с публичным заявлением о росте цен на яйца

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение в связи с публичным заявлением директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН о возможном росте цен на яйца из-за вспышки птичьего гриппа на одной из птицефабрик. Об этом ведомство сообщило на официальном сайте.