ФАС выдала предостережение в связи с публичным заявлением о росте цен на яйца
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение в связи с публичным заявлением директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН о возможном росте цен на яйца из-за вспышки птичьего гриппа на одной из птицефабрик. Об этом ведомство сообщило на официальном сайте.
Служба отметила, что такие заявления могут быть восприняты рынком как побуждение повысить цены. Ведомство напомнило производителям, что недопустимо необоснованно повышать цены на продукцию.
ФАС предупредила, что нужно неукоснительно соблюдать требования антимонопольного законодательства. При выявлении признаков нарушения служба примет меры реагирования, подчеркнули в ведомстве.
16 декабря ФАС сообщила, что проанализирует причины высоких наценок на отдельные продукты питания у сетей группы компаний «Х5», «Магнит», «Дикси», «Ашан», «О’Кей», «Лента», «Гиперглобус», «Мария Ра», «Монетка», «Азбука вкуса». Служба предложила им рассмотреть возможность добровольно снизить и ограничить торговые наценки на наиболее востребованные позиции социально значимых товаров.