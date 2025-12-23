Акционеры Electronic Arts одобрили продажу компании за $55 млрд
Акционеры производителя видеоигр Electronic Arts (EA), известного франшизами Battlefield, The Sims, Medal of Honor, Command & Conquer, Dead Space, Mass Effect, Dragon Age, одобрили продажу компании за $55 млрд в рамках сделки, которую возглавил Государственный инвестиционный фонд (Public Investment Fund, PIF) Саудовской Аравии. Об этом пишет Bloomberg.
Уточняется, что инвесторы одобрили поглощение компании по цене $210 за акцию. Голосование состоялось 22 декабря.
Агентство отмечает, что саудовский PIF инвестирует значительные средства в сектор интерактивных медиа, чтобы диверсифицировать свою деятельность, отказавшись от нефти. Приватизация EA даст разработчикам возможность сосредоточиться на создании хороших игр без давления со стороны государственных инвесторов для достижения квартальных показателей.
В конце октября Electronic Arts сообщала, что чистая прибыль Electronic Arts в июле – сентябре 2025 г. сократилась в 2,15 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и составила $137 млн, или $0,54 в расчете на акцию. Выручка компании упала на 9,2% год к году и достигла $1,84 млрд. Объем заказов, полученных за отчетный финквартал, уменьшился на 13% и составил $1,82 млрд.