Акционеры Electronic Arts одобрили продажу компании за $55 млрд

В конце октября Electronic Arts сообщала, что чистая прибыль Electronic Arts в июле – сентябре 2025 г. сократилась в 2,15 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и составила $137 млн, или $0,54 в расчете на акцию. Выручка компании упала на 9,2% год к году и достигла $1,84 млрд. Объем заказов, полученных за отчетный финквартал, уменьшился на 13% и составил $1,82 млрд.