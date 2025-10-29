Прибыль Electronic Arts в III квартале упала в 2,15 раза

29 сентября стало известно, что Electronic Arts заключила сделку о продаже консорциуму инвесторов в составе Silver Lake и Саудовского суверенного фонда PIF за $55 млрд. Фактически инвесторы заплатят только $52,5 млрд, поскольку PIF владеет в EA долей в 9,9% и сохранит ее. Именно PIF станет мажоритарным акционером, остальные инвесторы вложат пропорционально меньше.