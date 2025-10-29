Прибыль Electronic Arts в III квартале упала в 2,15 раза
Чистая прибыль разработчика видеоигр Electronic Arts (EA), известного франшизами Battlefield, The Sims, Medal of Honor, Command & Conquer, Dead Space, Mass Effect, Dragon Age, в июле – сентябре 2025 г. сократилась в 2,15 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и составила $137 млн, или $0,54 в расчете на акцию.
Выручка компании снизилась на 9,2% год к году и достигла $1,84 млрд. Объем заказов, полученных за отчетный финквартал, уменьшился на 13% и составил $1,82 млрд. В июле – сентябре разработчик выкупил собственные акции на сумму $375 млн, за последние 12 месяцев сумма выкупа составила $2,5 млрд.
Руководство EA объявило квартальные дивиденды в размере $0,19 на акцию. Реестр акционеров закрывается 3 декабря. Дивиденды будут выплачены 23 декабря.
29 сентября стало известно, что Electronic Arts заключила сделку о продаже консорциуму инвесторов в составе Silver Lake и Саудовского суверенного фонда PIF за $55 млрд. Фактически инвесторы заплатят только $52,5 млрд, поскольку PIF владеет в EA долей в 9,9% и сохранит ее. Именно PIF станет мажоритарным акционером, остальные инвесторы вложат пропорционально меньше.
EA была основана в 1982 г., в спортивном мире она широко известна по серии игр FIFA. По информации Bloomberg, PIF вместе с партнерами получит права на футбольный симулятор EA Sports FC (бывшая FIFA) и другие известные серии видеоигр.