Electronic Arts будет продана саудовскому фонду и Silver Lake за $55 млрд

По данным агентства, сделка оценивается в $55 млрд и станет одной из крупнейших в истории LBO (сделка с высокой долей заемного капитала). Она будет финансироваться за счет средств партнеров консорциума. Отмечается, что переход в частную собственность позволит разработчику избежать проблем с квартальными доходами и требованиями инвесторов.