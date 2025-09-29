Газета
Главная / Технологии /

Electronic Arts будет продана саудовскому фонду и Silver Lake за $55 млрд

Ведомости

Разработчик видеоигр Electronic Arts, известный франшизами Battlefield и EA Sports FC, согласился продать компанию консорциуму инвесторов в составе Silver Lake и Саудовского суверенного фонда PIF (уже владеет 10% EA). Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, сделка оценивается в $55 млрд и станет одной из крупнейших в истории LBO (сделка с высокой долей заемного капитала). Она будет финансироваться за счет средств партнеров консорциума. Отмечается, что переход в частную собственность позволит разработчику избежать проблем с квартальными доходами и требованиями инвесторов.

28 сентября стало известно, что Silver Lake и PIF ведут переговоры о выкупе Electronic Arts за $50 млрд. Electronic Arts получает 75% выручки за счет игр с «живыми» сервисами (Apex Legends, Madden NFL). Однако рост индустрии замедлился, поскольку после бума в пандемию коронавируса игроки стали предпочитать старые хиты (Fortnite, Roblox), а новые релизы ($80 за копию) начали терять спрос.

В 2023-2024 гг. разработчик видеоигр сократил сотни рабочих мест, закрыл студии и отменил проекты. После новости о сделке акции компании выросли на 15% до $193,35.

