FT: владелец TikTok ByteDance хочет направить $23 млрд на развитие ИИ
Китайская компания ByteDance, которая владеет TikTok, намерена увеличить инвестиции в развитие искусственного интеллекта (ИИ) до $23 млрд, что на 6,5% больше, чем было направлено на эту сферу в 2025 г., сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
Как рассказали изданию собеседники, примерно половина указанной суммы будет необходима для закупки передовых процессоров для ИИ. Основной проблемой ByteDance, как и других компаний КНР в этой области, пишет FT, продолжает быть доступ к чипам Nvidia из-за пошлин США. Источники отметили, что в случае разрешения продажи менее мощного чипа Nvidia H200, «одобренного клиентам в Китае», ByteDance может разместить тестовый заказ на 20 000 таких процессоров.
По данным FT, объемы инвестиций ByteDance при этом продолжают отставать от расходов крупнейших американских технологических компаний — Microsoft, Alphabet, Amazon и Meta
19 декабря TikTok подписал соглашение о передаче своего американского подразделения совместному предприятию, которое контролирует группа инвесторов. Oracle, Silver Lake и базирующаяся в Абу-Даби MGX получили 45% капитала сервиса в США, еще 20% остались принадлежать материнской ByteDance, почти треть акций получили аффилированные с ней инвесторы.