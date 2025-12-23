Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

FT: владелец TikTok ByteDance хочет направить $23 млрд на развитие ИИ

Ведомости

Китайская компания ByteDance, которая владеет TikTok, намерена увеличить инвестиции в развитие искусственного интеллекта (ИИ) до $23 млрд, что на 6,5% больше, чем было направлено на эту сферу в 2025 г., сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Как рассказали изданию собеседники, примерно половина указанной суммы будет необходима для закупки передовых процессоров для ИИ. Основной проблемой ByteDance, как и других компаний КНР в этой области, пишет FT, продолжает быть доступ к чипам Nvidia из-за пошлин США. Источники отметили, что в случае разрешения продажи менее мощного чипа Nvidia H200, «одобренного клиентам в Китае», ByteDance может разместить тестовый заказ на 20 000 таких процессоров.

По данным FT, объемы инвестиций ByteDance при этом продолжают отставать от расходов крупнейших американских технологических компаний — Microsoft, Alphabet, Amazon и Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). В 2025 г. бизнес США в сумме вложил в центры обработки данных более $300 млрд.

19 декабря TikTok подписал соглашение о передаче своего американского подразделения совместному предприятию, которое контролирует группа инвесторов. Oracle, Silver Lake и базирующаяся в Абу-Даби MGX получили 45% капитала сервиса в США, еще 20% остались принадлежать материнской ByteDance, почти треть акций получили аффилированные с ней инвесторы.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте