FT: владелец TikTok ByteDance хочет направить $23 млрд на развитие ИИ

Как рассказали изданию собеседники, примерно половина указанной суммы будет необходима для закупки передовых процессоров для ИИ. Основной проблемой ByteDance, как и других компаний КНР в этой области, пишет FT, продолжает быть доступ к чипам Nvidia из-за пошлин США. Источники отметили, что в случае разрешения продажи менее мощного чипа Nvidia H200, «одобренного клиентам в Китае», ByteDance может разместить тестовый заказ на 20 000 таких процессоров.