TikTok заключил сделку о продаже бизнеса в США

Сделка должна быть закрыта 22 января 2026 г. По ее условиям, Oracle, Silver Lake и базирующаяся в Абу-Даби MGX получат 45% капитала дочерней структуры сервиса в США. Совместное предприятие будет отвечать за защиту данных в Вашингтоне, безопасность алгоритмов, модерацию контента и обеспечение качества программного обеспечения.