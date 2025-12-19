TikTok заключил сделку о продаже бизнеса в США
TikTok подписал соглашение о передаче своего американского подразделения совместному предприятию, которое контролирует группа инвесторов. Об этом сообщил Axios со ссылкой на внутренний документ компании.
Сделка должна быть закрыта 22 января 2026 г. По ее условиям, Oracle, Silver Lake и базирующаяся в Абу-Даби MGX получат 45% капитала дочерней структуры сервиса в США. Совместное предприятие будет отвечать за защиту данных в Вашингтоне, безопасность алгоритмов, модерацию контента и обеспечение качества программного обеспечения.
Еще 20% капитала TikTok будут принадлежать материнской китайской компании ByteDance, почти треть акций получат аффилированные с ней инвесторы.
26 сентября президент США Дональд Трамп подписал указ о сделке по продаже TikTok американским инвесторам. Вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил, что американское подразделение сервиса после заключения сделки будет оценено в $14 млрд.
22 сентября The Wall Street Journal писала, что Трамп собирается официально утвердить сделку в ближайшее время. Источники издания в Белом доме заявили, что указ подтвердит, что новая структура владения и управления сервиса полностью соответствует требованиям законодательства США, включая закон 2024 г., обязывающий ByteDance либо продать приложение, либо покинуть американский рынок.