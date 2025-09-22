WSJ: Трамп объявит о сделке по TikTok на этой неделе

Хотя достигнуто базовое соглашение, сторонам еще предстоит согласовать все юридические детали и состав инвесторов. Трамп продлил срок на 120 дней, чтобы дать время на завершение сделки. До этого он уже несколько раз сдвигал крайний срок – последний раз до декабря.