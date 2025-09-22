WSJ: Трамп объявит о сделке по TikTok на этой неделе
Президент США Дональд Трамп намерен уже на этой неделе официально одобрить сделку по TikTok, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновника Белого дома. Решение будет оформлено исполнительным указом, подтверждающим, что новая структура владения и управления TikTok соответствует американскому законодательству, в том числе закону 2024 г., обязывающему китайскую компанию ByteDance либо продать приложение, либо покинуть рынок США.
WJS отмечает, что пользователям не придется переустанавливать приложение. При этом будет переработан алгоритм рекомендаций: нынешняя версия будет скопирована, передана в аренду новой компании, а затем создана заново под контролем компании Oracle и американского правительства. Это делается с целью «ограничить влияние Пекина».
Согласно предварительному соглашению, около 80% американской версии TikTok будет принадлежать консорциуму инвесторов из США. Примерно 50% акций получат новые участники (в том числе Oracle и инвестиционная компания Silver Lake), еще 30% – действующие инвесторы, такие как Susquehanna International. Доля ByteDance сократится ниже 20%, что необходимо для соответствия американскому закону.
Новая структура TikTok в США будет иметь совет из семи директоров, и только один из них будет назначен ByteDance. Все пользовательские данные американцев будет продолжать хранить Oracle, и Китай не получит к ним доступа, заверили власти США.
Сделка также включает многомиллиардную выплату американскому правительству в качестве компенсации за содействие.
Хотя достигнуто базовое соглашение, сторонам еще предстоит согласовать все юридические детали и состав инвесторов. Трамп продлил срок на 120 дней, чтобы дать время на завершение сделки. До этого он уже несколько раз сдвигал крайний срок – последний раз до декабря.
Официальный представитель посольства КНР в США Лю Пэньюй заявил, что достигнута «базовая рамочная договоренность». Он отметил, что китайские власти рассмотрят и утвердят вопрос передачи технологий и лицензий TikTok согласно национальному законодательству.
15 сентября Трамп сообщил о достижении сделки по TikTok с Китаем и анонсировал разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.